Karlovy Vary připraví stavbu hvězdárny pouze ve spolupráci s partnery v Bavorsku

Karlovy Vary budou připravovat stavbu nové hvězdárny ve spolupráci s partnery v Bavorsku. Mnoho let připravovaná náhrada za dosluhující hvězdárnu měla být původně postavena z česko-saského programu. V něm už ale došly peníze. Karlovy Vary se proto obrátily na podobný česko-bavorský program. ČTK to řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Město samotné by na stavbu za desítky milionů peníze nemělo.
O stažení žádosti o dotaci z česko-saského programu rozhodli městští radní na posledním jednání. "Už nebyla šance na jeho financování, prostředky došly, takže jsme nyní stejný projekt do česko-bavorského programu, kde ještě prostředky jsou. Máme partnery ve hvězdárnách v Dieterskirchenu a Ursensollenu, plus máme řadu takzvaných asociovaných partnerů," řekl ČTK Kovář. Věří, že žádost v květnu uspěje.
Partneři na obou stranách hranice žádají o dotaci 3,1 milionu eur, v přepočtu zhruba 75,8 milionu korun. Hlavní část by měla směřovat právě na stavbu karlovarské hvězdárny.
Současná budova Hvězdárny Františka Krejčího v Karlových Varech byla postavena v letech 1959 až 1963 převážně svépomocí členů astronomického kroužku. Jeho zakladatel František Krejčí se na dalších dvacet let stal vedoucím hvězdárny a zasloužil se i o její obnovu v letech 1972 až 1977. Budova se ale postupně dostala na hranu životnosti. Po dokončení novostavby město počítá s demolicí současné budovy. Dotace by mohla zaplatit až 70 procent nákladů. Dalších pět procent by mělo být hrazeno ze státního rozpočtu.