„Spolu s psycholožkou stíhají policisté i čtyři muže, kteří podle nich nepravdivé posudky zprostředkovávali. Jsou obviněni z podplácení,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
V případě prokázání viny hrozí ženě až čtyři roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Čtveřice mužů může skončit ve vězení až na dva roky.
Obviněná žena má akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření od roku 2013. „V průběhu roku 2024 ze své pozice akreditované dopravní psycholožky měla vystavovat žadatelům dopravně psychologické posudky se závěrem způsobilý. Ty měla podle vyšetřování vystavovat, aniž by žadatele o tyto posudky řádně vyšetřila,“ uvedl Kopřiva. Posudek o způsobilosti takto podle kriminalistů vystavila téměř dvaceti lidem.
|
Žadatelé za údajné vyšetření platili několik tisíc korun, a to jak sedmapadesátileté ženě, tak čtyřem obviněným mužům. Psycholožka si tak podle vyšetřování přišla na zhruba 30 tisíc korun, zprostředkovatelé na asi 20 tisíc.
Žadatelé posudky potřebovali proto, že přišli o řidičský průkaz kvůli závažnému porušení dopravních předpisů. V jednom případě šlo dokonce o posudek opravňující žadatelku k činnosti instruktorky v autoškole.