Začala rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech, řidiče čekají omezení

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:22aktualizováno  11:22
V Karlových Varech se v pondělí kvůli rekonstrukci uzavřela část Pražského mostu přes řeku Ohři. Ten propojuje průtah městem s výpadovkou směrem na Prahu po silnici I/6 a sjezd z ní na silnici I/13 směrem na Chomutov.

V Karlových Varech začala oprava Pražského mostu, řidiči musejí počítat s dopravními komplikacemi. (30. března 2026)

Doprava, kterou přechodné dopravní značení vede po objízdné trase, byla v pondělí ráno v místě uzavírky plynulá i přes několikasetmetrové kolony na průtahu. Situaci monitorují dopravní policisté.

„Zatím zde nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, policisté situaci na místě monitorují a v nejbližších dnech v tom budou pokračovat,“ řekl ráno policejní mluvčí Jan Bílek.

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Kolona se tvoří na průtahu městem ve směru z centra k Pražskému mostu a nákladní i osobní auta stojí také na objízdné trase. Provoz ve směru od Prahy i od Chomutova zůstává plynulý bez front, i když je sveden do jednoho pruhu.

Opravy mostu zhruba za 100 milionů korun bez DPH Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozloží do dvou stavebních sezon, jelikož most tvoří dva oddělené mosty. Letos opraví první z nich, za rok druhý a hotovo by mělo být na konci roku 2027. V první etapě se na objízdnou trasu odklonil výjezd z města směrem na Prahu, za rok bude následovat omezení průjezdu opačným směrem.

Do mostu zatéká

„Ta uzavírka se teď týká rampy směrem na Prahu, takže řidiči směřující na Prahu budou muset jet dál po silnici I/13, odbočit do místní části Dalovice a potom ulicí Bohatická se vrátit zpátky na most a jet směrem na Prahu,“ popsal objízdnou trasu ředitel karlovarské správy ŘSD Lukáš Hnízdil.

Na obou mostech společnost LIZDROJ za 95,867 milionu korun bez DPH vymění hydroizolaci a asfaltové vrstvy, postaví nové římsy, nový zádržný systém a nové dilatační závěry. Podle Hnízdila není Pražský most v dobré kondici a zatéká do něj. Vymění se kromě všech vrstev vozovky také svodidla a mostní ložiska. Cílem oprav je podle ŘSD prodloužení životnosti mostů o desítky let.

V Karlových Varech jsou desítky lávek a mostů. Dokonce i jeden Karlův

Obě etapy rekonstrukce Pražského mostu naplánovalo ŘSD tak, aby se nepotkávaly s dalšími opravami, například na průtahu městem nebo na silnici I/13. Na druhou polovinu roku 2027, kdy by měly opravy Pražského mostu končit, plánuje vedení lázeňského města podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové zahájení oprav dalšího zásadního silničního přemostění řeky Ohře – Chebského mostu.

Oprava Pražského mostu je důležitá i z toho pohledu, že od Prahy se ke Karlovým Varům přibližuje dálnice D6. Zbývá zahájit dva poslední úseky u Karlových Varů, a to Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary. V roce 2027 ŘSD plánuje zprovoznění zhruba 15 kilometrů dálnice mezi Žalmanovem, Knínicemi a Bošovem. Kompletně by měla být dálnice D6 ke Karlovým Varům přivedena v červnu 2029.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:38

Letiště Václava Havla uzavírá hlavní dráhu. Lidé se opět musí připravit na hluk nad městem

Letiště Praha

Pražské letiště zahájilo rozsáhlé stavební práce v okolí hlavní ranveje, která bude až do poloviny srpna mimo provoz. Letecký provoz se přesouvá na vedlejší dráhu, což výrazně ovlivní obyvatele hustě...

30. března 2026  13:33

Velikonoce s Miškusem Velikonoce s Miškusem. Velikonoční nálada panovala celé nedělní odpoledne v areálu hostince Pod Vrbou v Miškovicích, které jsou součástí městské části Praha-Čakovice. Zúčastnění...

vydáno 30. března 2026  13:32

Dolní Šárka

Dolní Šárka

Znovu jezdí retrobus na lince K, z důvodu rekonstrukcí na části trasy je veden přes Šárecké údolí.

vydáno 30. března 2026  13:31

Nové sídlo přerovského magistrátu je hotové, stěhování začne v květnu

ilustrační snímek

Nové sídlo přerovského magistrátu za více než 400 milionů korun je dostavěno, zhotovitel zrekonstruovanou budovu předal městu. Pracovat se v ní však bude ještě...

30. března 2026  11:56,  aktualizováno  11:56

Na tomto místě na křižovatce Anděl v Praze 5 o vánocích bývá jedno ze stanovišť stánku s kapry, které se ostatně prodávají někde i o velikonočních svátcích, ale nyní se tu objevil stánek s...

vydáno 30. března 2026  13:30

Do velikonoční nádivky nebo-li Hlavičky patří hlavně zelené přísady jako medvědí česnek, petržel a pažitka.

vydáno 30. března 2026  13:30

Nová terasa, trofeje ale i vyšší vstupné. Jihomoravské hrady a zámky otevírají

Zámek v Rosicích na Brněnsku má nově opravenou fasádu a zámeckou zahradu. (20....

Koncerty, výstavy, nové expozice a prohlídky prostorů, které otevřou úplně poprvé, či těch, do nichž je možné se podívat jen výjimečně. To jsou letošní lákadla zámků a hradů na jižní Moravě. Přestože...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Středočeský kraj hledá do svého týmu posily na pozice revizora či revizorky. Zájemce láká na poměrně vysoký plat až 75 tisíc korun a nabízí další benefity.

30. března 2026  13:22

Turnov dostal pět nabídek na výstavbu 32 bytů, nejlevnější je za 117 milionů

ilustrační snímek

Turnov v Českém ráji má pět zájemců, kteří pro něj chtějí postavit tři propojené budovy s 32 byty. Nabídka od všech je pod maximální přípustnou cenou 132,2...

30. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Zámek Lešná u Val. Meziříčí zahájí letošní sezonu 1. dubna, chystá Velikonoce

ilustrační snímek

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku zahájí sezonu 1. dubna. První akcí budou oblíbené Velikonoce na zámku, které se uskuteční v sobotu 4. dubna. ČTK...

30. března 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Jarní mixologie, proč letos slavit Velikonoce jinak

30. března 2026  13:15

