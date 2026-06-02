Karlovy Vary rozdělí projekt environmentálního centra na etapy kvůli nákladům

Karlovy Vary rozdělí přestavbu bývalé hájovny v Tuhnicích na environmentální centrum do dvou etap. Důvodem je snížení nákladů, které jsou zhruba 99 milionů korun. I kdyby město získalo na přestavbu dotaci a bezúročnou půjčku, potřebovalo by na dofinancování přes 60 milionů korun, což projekt dělá neufinancovatelným, řekl dnes novinářům náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).
Projekt má využít budovu bývalé hájovny a její okolí. Město počítá s tím, že by se do centra přesunulo i Centrum zvířat ve Staré Roli, které provozuje městská příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary.
O dotaci musí Karlovy Vary požádat nejpozději na konci října. "Dotace z operačního programu Spravedlivá transformace bude případně činit maximálně 36 procent z celkové ceny. Jelikož by finanční nákladnost pro město byla i v případě získání dotace velmi vysoká, rozhodlo se vedení města projekt rozdělit na dvě etapy," uvedl Vaněk. Město má na stavbu ještě možnost získat bezúročnou půjčku ve výši 44 procent celkové sumy, tu ale bude muset splatit.
Zástupci města budou tento týden jednat s projektantem stavby, zda by bylo možné projekt rozdělit. V první etapě by centrum vzniklo sice v menším rozsahu, ale plně funkční a se vším potřebným pro jeho provoz, uvedl náměstek. Stavět by se podle Vaňka mohlo začít příští rok.
Přípravy dosud podle náměstka prodlužovalo jednání se Správou železnic. Hájenka je nad tratí a železniční zastávkou a město pro napojení objektu na inženýrské sítě potřebuje vést sítě pod železničním svrškem.
Město ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky plánuje opravy původní historické budovy. V jejím okolí chce vybudovat environmentální centrum zaměřené zejména na lesní pedagogiku. Projekt využívá polohy hájenky ve svahu pod lesem, centrum by tak bylo v několika úrovních. V centru má být velkokapacitní společenská místnost, laboratoře či studovny.