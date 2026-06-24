Karlovy Vary v červenci otevřou nové veřejné toalety ve Varšavské ulici

V Karlových Varech se od července otevřou nové veřejné toalety ve Varšavské ulici. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka (Karlovaráci) nahradí veřejná WC ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázních, která k poslednímu červnu ukončí provoz a budou zdemolována. V letních měsících a především v době konání mezinárodního filmového festivalu (3. až 11. července) budou rozšířeny otevírací doby i ostatních veřejných toalet ve městě.
"Na konci parkoviště stavíme nové toalety z modulárního systému. Tyto toalety budou otevřené od 1. července. Poplatek bude deset korun. Provozní budova bude od 8:00 ráno do 20:00 do večera, sedm dní v týdnu a po dobu festivalu budou otevřeny do 22:00. Jsou to toalety s obsluhou, kompletně moderní, dámy, páni a bezbariérové pro imobilní občany," řekl Vaněk.
Stavba toalet vyjde na 4,6 milionu korun bez DPH, přičemž dva miliony z této částky tvoří dotace od Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v lokalitě zapsané na seznam UNESCO.
Betonové monolity, ze kterých jsou postaveny toalety u Alžbětiných lázní, budou zbourány ještě před začátkem festivalu. Současnému provozovateli toalet skončí 30. června smlouva. Podle Vaňka zakryje Správa lázeňských parků betonovou podestu a přípojky vody, elektřiny a kanalizace a chodníky dřevěnou konstrukcí, na které bude možné posedět. Město se poté bude rozhodovat, co s místem bude dál. "Sedátka tam nebudou, zatím nepočítáme s žádným designem, jen se místo důstojně upraví," řekl Vaněk.
Odbor majetku města provozuje toalety v městské tržnici, na Goethově stezce a ve Dvořákových sadech. Ve Vřídelní a Mlýnské kolonádě provozuje další dvoje toalety Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. I zde bude v létě prodloužena otevírací doba toalet.
Poplatky za použití veřejných toalet jsou deset nebo 20 korun. Toalety ve Dvořákových sadech jsou zdarma a během filmového festivalu bude jejich otevírací doba prodloužena do půlnoci.