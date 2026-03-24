„Vřídelní lávka je v podstatě nyní v havarijním stavu. Otvírá se akorát na festival, kdy je zde položen koberec,“ uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář z ANO. Dodal, že ve špatném stavu je horní část přemostění, zatímco dolní část by měla být podle odborníků v pořádku.
Podle Kováře má oprava trvat přibližně rok. Hotová by tak měla být před začátkem mezinárodního filmového festivalu v příštím roce.
Rekonstrukce se zaměří na horní část přemostění, kde je poškozena hydroizolace a dláždění. Rozpočtové náklady jsou 35 milionů korun, konečná cena ale vzejde až z výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby.
Oprava Vřídelní lávky bude komplikovaná. Ačkoli Vřídelní kolonáda postavená v letech 1969 až 1975 není sama o sobě kulturní památkou, je součástí Městské památkové rezervace Karlovy Vary a také Lázeňské kulturní krajiny, která je od roku 2021 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
|
Vřídelní kolonáda je navíc postavená na místě, kde prýští prameny Vřídla. Každá změna statiky objektu se tak může projevit odklonem vývěru jinam. To už se v minulosti mnohokrát stalo. Navíc se v těsné blízkosti Vřídelní lávky připravuje stavba nového hotelu v ulici Tržiště.
Podle Kováře by ale po rekonstrukci měla být zachována původní podoba a využití Vřídelní lávky, tedy jako korza pro pěší s možností umístění kavárenské zahrádky. Obnovit by se mělo i schodiště mezi objekty Bílý lev a Atlantik.