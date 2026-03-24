Rekonstrukce Vřídelní lávky začne po filmovém festivalu, vyžádá si miliony

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:52aktualizováno  15:52
Karlovy Vary chtějí letos zahájit opravu Vřídelní lávky. Přemostění řeky Teplé, které je součástí Vřídelní kolonády, je ve špatném stavu a pro veřejnost až na dobu každoročního filmového festivalu uzavřené. Oprava lávky by měla stát asi 35 milionů korun a začít má po letošním filmovém festivalu.
Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Vřídelní lávka je v podstatě nyní v havarijním stavu. Otvírá se akorát na festival, kdy je zde položen koberec,“ uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář z ANO. Dodal, že ve špatném stavu je horní část přemostění, zatímco dolní část by měla být podle odborníků v pořádku.

Pohled na karlovarskou Vřídelní kolonádu z Divadelní lávky

Podle Kováře má oprava trvat přibližně rok. Hotová by tak měla být před začátkem mezinárodního filmového festivalu v příštím roce.

Rekonstrukce se zaměří na horní část přemostění, kde je poškozena hydroizolace a dláždění. Rozpočtové náklady jsou 35 milionů korun, konečná cena ale vzejde až z výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby.

Oprava Vřídelní lávky bude komplikovaná. Ačkoli Vřídelní kolonáda postavená v letech 1969 až 1975 není sama o sobě kulturní památkou, je součástí Městské památkové rezervace Karlovy Vary a také Lázeňské kulturní krajiny, která je od roku 2021 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Vřídelní kolonáda je navíc postavená na místě, kde prýští prameny Vřídla. Každá změna statiky objektu se tak může projevit odklonem vývěru jinam. To už se v minulosti mnohokrát stalo. Navíc se v těsné blízkosti Vřídelní lávky připravuje stavba nového hotelu v ulici Tržiště.

Podle Kováře by ale po rekonstrukci měla být zachována původní podoba a využití Vřídelní lávky, tedy jako korza pro pěší s možností umístění kavárenské zahrádky. Obnovit by se mělo i schodiště mezi objekty Bílý lev a Atlantik.

