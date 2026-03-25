Výrobce silikonů Wacker převzal nový závod v Karlových Varech, zaměstná až 200 lidí

Společnost Wacker rozšiřuje své výrobní kapacity, aby uspokojila rostoucí poptávku po speciálních silikonových produktech. Jakmile bude závod v Panattoni Business Parku Karlovy Vary plně v provozu, bude vyrábět špičkové typy silikonového kaučuku.
Mezi tyto materiály patří produkty, které vytvrzují jak při pokojové teplotě, tak při zvýšených teplotách. Budou se používat v řadě rychle se rozvíjejících odvětví, včetně automobilového průmyslu, energetiky, elektromobility, lékařské techniky, výroby domácích spotřebičů a elektrotechniky.
Začala stavba nové haly pro výrobce silikonu, práci v ní najde 200 lidí
Závod v Karlových Varech bude druhým výrobním závodem společnosti v České republice. V Plzni společnost Wacker vyrábí hotové silikonové směsi už od roku 2007.
„Karlovy Vary se stanou novým a důležitým pilířem našich aktivit v Evropě. Posílí to naši pozici předního výrobce speciálních silikonů, které jsou žádané na všech klíčových růstových trzích,“ říká Tom Koini, vedoucí divize Silicones společnosti Wacker.
Hnacími silami jsou podle jeho slov elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a rozšiřování energetických sítí, které vyžadují špičkové materiály. „Abychom byli schopni tuto poptávku dlouhodobě uspokojovat, musíme již nyní položit základy pro náš budoucí růst. S novými výrobními zařízeními v Karlových Varech otevíráme další kapitolu v úspěšné historii našeho silikonového podnikání,“ doplňuje Tom Koini.
Nový závod vznikl v lokalitě Bohatice na severovýchodním okraji města. Zaujímá plochu zhruba 25 tisíc metrů čtverečních a kromě výrobních prostor nabízí i laboratoře a zkušební zázemí pro testování a vývoj. Je navržen tak, aby splňoval nejpřísnější nároky na moderní výrobu s vysokou přidanou hodnotou.
„Vytvořili jsme pro Wacker prostor, který nabídne zázemí pro špičkovou výrobu a R&D, tedy výzkum a vývoj, a tím i kvalifikované pracovní příležitosti pro obyvatele Karlovarského kraje,“ uvádí Pavel Sovička, generální ředitel společnosti Panattoni pro Česko a Slovensko. V novém závodě najde práci zhruba 200 lidí, převážně kvalifikovaných odborníků.
Areál pro firmu připravovali od roku 2016
Milan Kratina, CEO Accolade, upřesňuje, že areál v Karlových Varech společnost pro takto významnou investici připravovala od roku 2016. „Region má velký potenciál. Teď do něj vstupuje společnost s prvotřídními technologiemi, která vytváří kvalitní pracovní místa a plánuje zde působit po dlouhá léta,“ vyzdvihuje.
Provoz haly je navržen s důrazem na maximální energetickou efektivitu bez využití fosilních paliv. Areál je vybaven řadou energeticky úsporných technologií, jako například tepelnými čerpadly, přípravou na fotovoltaické panely, systémy rekuperace tepla a šetrného hospodaření s dešťovou vodou. Budova cílí na prestižní mezinárodní certifikaci udržitelnosti BREEAM New Construction na vysoké úrovni Excellent.
Areál se nachází nedaleko dálnice D6 a evropské silnice E442, což zajišťuje rychlé spojení s Německem i Slovenskem. Navíc leží pouhé dva kilometry od železničního nádraží Karlovy Vary s výborným dopravním spojením na Sokolov a Cheb.
13. června 2024