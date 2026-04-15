Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise z ANO se o budoucím provozovateli základny, která má být hotová na konci roku 2027, ještě jedná. V úvahu připadá Armáda ČR nebo soukromý subjekt.
Zahájení stavby se předpokládá letos v září. Letecká záchranná služba by pak měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028. Předpokládané náklady projektu jsou 160 milionů korun bez DPH.
Podle Kubise je získání stavebního povolení velký úspěch. „Jsem velmi rád, že nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům našeho regionu bude v případě potřeby k dispozici letecká záchranná služba, o jejíž zřízení jsme dlouhodobě usilovali,“ uvedl Kubis.
Letecká záchranka v Karlovarském kraji bude, její vznik posvětila vláda
Podle dosavadních informací by měla leteckou záchrannou službu v Karlovarském kraji provozovat soukromá společnost, která vzejde z výběrového řízení. To ale bude až v roce 2029, tedy rok poté, co bude základna už připravená. Podle Kubise tak stále přichází v úvahu to, že by karlovarskou leteckou záchrannou službu mohla převzít armáda.
Noční lety jako argument pro armádu
To prosazuje i bývalá hejtmanka a současná senátorka za Sokolovsko Mračková Vildumetzová z ANO, která žádá vládu, aby nad Karlovarským krajem létali i nadále piloti Armády ČR. „V současné době k nám létají vojenští záchranáři z Líní. Mají větší stroje, které dokáží přepravit dva pacienty, a navíc mohou létat i v noci. To je samozřejmě velký benefit, protože služba je zajištěna denně po celých dvacet čtyři hodin,“ uvedla senátorka.
Dodala, že o věci jedná se zástupci armády i premiérem Andrejem Babišem z ANO. Právě noční lety, které může zajišťovat pouze Armáda ČR nebo Policie ČR, jsou podle senátorky silným argumentem. Dalším je skutečnost, že stavbu nové základny financuje Karlovarský kraj, a nedává tedy velký smysl předat nový objekt soukromému dopravci, aby zde začal podnikat.
Základnu bude podle projektu tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím, dále pak obslužné plochy (zpevněné provozní, letecko-provozní a dopravně obslužné) a samostatná budova technického a technologického zázemí. Na heliportu bude možný provoz v režimu využití prostředků NVIS (Night Vision Imaging Systems - zobrazovací systémy nočního vidění).
V současné chvíli pokračují práce na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.