Stavba letecké záchranky v Karlových Varech začne v září, kraj má povolení

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:22aktualizováno  9:22
Karlovarský kraj získal stavební povolení pro vybudování areálu letecké záchranné služby, která bude sídlit v blízkosti Letiště Karlovy Vary. Má to zvýšit dostupnost rychlé zdravotní pomoci v kraji, kam dosud létají vrtulníky záchranářů z Plzně nebo Ústí nad Labem.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště. | foto: Vizualizace: Siebert + Talaš / Zdroj: Karlovarský kraj

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského...
7 fotografií

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise z ANO se o budoucím provozovateli základny, která má být hotová na konci roku 2027, ještě jedná. V úvahu připadá Armáda ČR nebo soukromý subjekt.

Zahájení stavby se předpokládá letos v září. Letecká záchranná služba by pak měla být uvedena do provozu zhruba v polovině roku 2028. Předpokládané náklady projektu jsou 160 milionů korun bez DPH.

Podle Kubise je získání stavebního povolení velký úspěch. „Jsem velmi rád, že nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům našeho regionu bude v případě potřeby k dispozici letecká záchranná služba, o jejíž zřízení jsme dlouhodobě usilovali,“ uvedl Kubis.

Letecká záchranka v Karlovarském kraji bude, její vznik posvětila vláda

Podle dosavadních informací by měla leteckou záchrannou službu v Karlovarském kraji provozovat soukromá společnost, která vzejde z výběrového řízení. To ale bude až v roce 2029, tedy rok poté, co bude základna už připravená. Podle Kubise tak stále přichází v úvahu to, že by karlovarskou leteckou záchrannou službu mohla převzít armáda.

Noční lety jako argument pro armádu

To prosazuje i bývalá hejtmanka a současná senátorka za Sokolovsko Mračková Vildumetzová z ANO, která žádá vládu, aby nad Karlovarským krajem létali i nadále piloti Armády ČR. „V současné době k nám létají vojenští záchranáři z Líní. Mají větší stroje, které dokáží přepravit dva pacienty, a navíc mohou létat i v noci. To je samozřejmě velký benefit, protože služba je zajištěna denně po celých dvacet čtyři hodin,“ uvedla senátorka.

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
7 fotografií

Dodala, že o věci jedná se zástupci armády i premiérem Andrejem Babišem z ANO. Právě noční lety, které může zajišťovat pouze Armáda ČR nebo Policie ČR, jsou podle senátorky silným argumentem. Dalším je skutečnost, že stavbu nové základny financuje Karlovarský kraj, a nedává tedy velký smysl předat nový objekt soukromému dopravci, aby zde začal podnikat.

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.

Základnu bude podle projektu tvořit hlavní budova s hangárem pro dva vrtulníky a garážovým stáním pro tři zásahová vozidla s administrativním zázemím, dále pak obslužné plochy (zpevněné provozní, letecko-provozní a dopravně obslužné) a samostatná budova technického a technologického zázemí. Na heliportu bude možný provoz v režimu využití prostředků NVIS (Night Vision Imaging Systems - zobrazovací systémy nočního vidění).

V současné chvíli pokračují práce na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

ilustrační snímek

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a...

15. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí...

15. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

15. dubna 2026  12:30

OBRAZEM: Jako za starých časů. Malebná ulička uprostřed Prahy rozkvetla do krásy

Rozkvetlé jaro v legendární pražské ulici Na kocourkách.

Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed...

15. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nejvážnější následky cyklistických nehod nesou senioři bez přilby

15. dubna 2026  12:10

Slzy radosti, totální euforie. Bouřící plechárna oslavila postup dorostenců Mory

Olomoučtí hokejoví dorostenci slaví ligový titul a současně návrat do...

Hokejový dorost olomoucké Mory se po dvou letech vrací do extraligy poté, co až v posledním sedmém zápase finálové série rozhodl o vítězství nad Kladnem po výhře 2:1. A přestože nešlo o zápas A-týmu,...

15. dubna 2026  11:52

Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka

Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová spojila síly s jihočeským...

Místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová po svém odchodu z ODS přechází k nově vznikajícímu hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Bude jeho hlavní a dosud jedinou známou tváří...

15. dubna 2026  11:52

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:52

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

15. dubna 2026  11:45

Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhovaly operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...

15. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

