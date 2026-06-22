Karlovy Vary začnou nabízet zahrádky v nové kolonii na Zlatém kopečku

Město Karlovy Vary začne nabízet zahrádky v nově vybudované zahrádkářské kolonii na Zlatém kopečku. Vznikne v ní 83 samostatných zahrad napojených na vodu i elektřinu. Práce na úpravě rozsáhlého pozemku na Zlatém kopečku začaly vloni. Město do vybudování kolonie investovalo bezmála 38 milionů korun, uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk (Karlovaráci).
Zastupitelé na posledním jednání schválili pravidla pro přidělování zahrádek. Město počítá jednak s jejich pronájmem, ale také s přímým prodejem zájemců. Z 83 zahrádek by mělo jít 55 do pronájmu a 38 do prodeje. Pravidla shrnují minimální ceny za pronájem i prodej, ale třeba i takové okolnosti, když se třeba vlastník zahrádky přestane o pozemek starat. V takovém případě bude mít město právo zahrádku zpět vykoupit.
"To tam dalo naše právní udělení, protože ze zkušenosti své právní praxe paní doktorka říkala, že potom jsou s tím velké starosti, když soused se o ten pozemek nestará a vy, který se o to staráte, jste v podstatě bezradný a nevíte, jak ho donutit k tomu, aby ten pozemek zušlechťoval. Takže tu podmínku jsme tam dali a věříme v to, že pokud tento problém nastane, že tím to budeme moct řešit," uvedl Vaněk.
O nájem mohou usilovat lidé s trvalým pobytem v Karlových Varech, nesmí vlastnit jinou zahrádku nebo rekreační objekt a nesmí být dlužníkem města. Zájemci z řad důchodců budou platit základní nájem 12,5 Kč za čtvereční metr a rok, ostatní nájemci dvojnásobek. Když bude více zájemců o jednu konkrétní zahrádku, budou soutěžit obálkovou metodou.
Při prodeji je stanovena základní cena 1700 Kč za čtvereční metr včetně DPH, navíc si kupující bude muset zaplatit připojení na elektřinu, pokud bude chtít. I zde je možné v případě více zájemců obálkovou metodou nabídnout vyšší cenu. I v případě prodeje musí jít o zájemce z Karlových Varů, který nevlastní nebo nemá v užívání jinou zahrádku ve městě.
Uživatelé zahrádek si budou moci na pozemek umístit chatku, která ale v případě nájemců musí být jen dočasným objektem, u kupujících pak chatka nesmí přesáhnout 25 čtverečních metrů zastavěné plochy, přičemž musí mít jen přízemí a podkroví. Nemůže jít o objekt s trvalým bydlištěm.
V Karlových Varech je několik zahrádkářských kolonií, ale zájem o zahrádky je stále vysoký a město už mnoho let novou kolonii nezřídilo. V případě Zlatého kopečku se městu vložené náklady plně nevrátí, ale výnos je odhadován asi na 26 milionů korun.