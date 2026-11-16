Karlovarskou primátorkou je opět Pfeffer Ferklová, koalice má těsnou většinu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  9:32aktualizováno  11:29
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Primátorkou Karlových Varů se dnes opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí...

Primátorkou Karlových Varů se dnes opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO. Do vedení města ji zastupitelé zvolili potřetí, hlasovalo pro ni 18 ze 35 členů zastupitelstva. (16. listopadu 2026) | foto: ČTK

Ustavující zastupitelstvo města Karlovy Vary. (16. listopadu 2026)
Primátorkou Karlových Varů se dnes opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí...
Ustavující zastupitelstvo města Karlovy Vary. (1|6. listopadu 2026)
Primátorkou Karlových Varů se dnes opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí...
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Primátorkou Karlových Varů se dnes opět stala Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO. Do vedení města ji zastupitelé zvolili potřetí, hlasovalo pro ni 18 ze 35 členů zastupitelstva. Vítězné ANO pokračuje v koalici s Karlovaráky a ODS. Mají nejtěsnější většinu 18 hlasů.

Své posty obhájili i náměstci primátorky Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Novým náměstkem byl zvolen Václav Skuhravý (Karlovaráci).

Rada města byla zvolena opět devítičlenná. Pět členů je uvolněných, tedy plně placených, jde o primátorku a čtyři její náměstky. Čtyři radní nebudou pro výkon funkce uvolněni, nebudou tedy plně placeni.

ANO má pět radních, Karlovaráci čtyři členy rady města. Zvoleni byli také dva pověření zastupitelé za ODS, Petr Bursík a Tomáš Lehečka. Pro toto rozložení hlasovalo 18 ze 34 přítomných zastupitelů.

ANO, Karlovaráci a ODS. V krajském městě zřejmě povládne staronová koalice

Primátorka má na starosti záležitosti týkající se městské policie, odboru financí a ekonomiky, právního, kanceláře primátora, vnitřního auditu a kontroly, sociálních věcí a také infocentrum, dopravní podnik a lázně Kyselka.

Primátorku bude v době její nepřítomnosti i nadále zastupovat 1. náměstek Martin Dušek. V jeho gesci je odbor informačních technologií, rozvoje a investic, dopravy, životního prostředí, komunální a odpadové otázky, společnost Karlovarská teplárenská a nadace města Karlovy Vary.

Lubomíru Kovářovi, druhému náměstku, zastupitelé svěřili do gesce odbor strategií a dotací, odbor technický, Kancelář architektury města a městské společnosti Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád a Lázeňské lesy a parky.

Nově zvolený náměstek Václav Skuhravý bude mít ve své působnosti odbor kultury, školství a tělovýchovy, dále Karlovarský symfonický orchestr, Městskou galerii Karlovy Vary, Karlovarské městské divadlo, hvězdárnu a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a městem zřizované základní a mateřské školy.

Náměstku Miroslavu Vaňkovi zůstávají kompetence v podobném rozsahu, jako měl dosud. Spadá do nich odbor majetku města, čerstvě vzniklá městská společnost Lázně V a městské společnosti a organizace KV City Centrum, Jockey Park Karlovy Vary, KV Arena, bytové družstvo Krokova ulice, Zámecká kolonáda a Alžbětiny lázně.

Tomáš Lehečka je neuvolněným zastupitelem pověřeným koordinací veřejných služeb a komunitního života.

Karlovarský radní Petr Bursík oficiálně rezignoval, nahradí ho Viktor Linhart

Petr Bursík je zastupitelem s pověřením pro územní plán a strategické projekty. Bursík byl v minulém volebním období radním, v září 2024 ale na tento post rezignoval. Důvodem odchodu bylo jeho obvinění v takzvané chomutovské kauze, která se týká ovlivňování veřejných zakázek. Bursík tehdy uvedl, že se cítí nevinen.

Dnes na dotaz opozičního zastupitele Jindřicha Čermáka (Vary+) na aktuální stav vyšetřování a průběhu kauzy pouze uvedl, že vyšetřování pokračuje.

Zastupitelé se v Karlových Varech sešli k ustavujícímu zasedání až dnes, tedy týden po zákonem stanoveném nejzazším termínu. Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé ale není opožděně svolané ustavující zasedání zastupitelstva Karlových Varů v rozporu se zákonem.

„Resort neobdržel žádný podnět k prověření postupu města. Na takto opožděně svolané zasedání nelze samo od sebe pohlížet jako na zasedání uskutečněné v rozporu se zákonem,“ uvedla. Pozdější termín pro ustavující zasedání není podle ní ani důvodem k tomu, aby se považovala za nezákonná usnesení, která na něm budou přijata.

V říjnových komunálních volbách sice ANO v Karlových Varech proti předešlým volbám oslabilo, přesto vyhrálo se ziskem 26,43 procenta hlasů a deseti mandáty.

Druhá v pořadí skončila koalice Vary+, která spojuje hnutí KOA, Piráty, TOP 09 a KDU-ČSL, získala 22,74 procenta hlasů a devět mandátů. Po šesti mandátech pak získali Karlovaráci a Starostové a nezávislí (STAN), dva mandáty mají i SPD a ODS.

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