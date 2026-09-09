Karlovy Vary zřídily příspěvkovou organizaci Alžbětiny lázně

Město Karlovy Vary zřídilo příspěvkovou organizaci Alžbětiny lázně, která nahradí stejnojmennou akciovou společnost. Magistrát si od změny slibuje lepší přístup k dotacím na opravy historické budovy Alžbětiných lázní. Převod jmění a vznik příspěvkové organizace schválili na posledním jednání městští zastupitelé. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by se převod měl uskutečnit do konce roku, řekla ČTK.
"Alžbětiny lázně jako akciová společnost jsou ve ztrátě. Tato ztráta se včetně jmění převede zpátky na město Karlovy Vary. To znamená, my ukončíme akciovou společnost a zřizujeme novou společnost, která se samozřejmě bude jmenovat také Alžbětiny lázně, ale bude to již příspěvková organizace," popsala postup primátorka.
Podle výroční zprávy za loňský rok skončila akciová společnost Alžbětiny lázně ve ztrátě téměř 21,7 milionu korun. Ztráta se podobně jako v minulých letech převedla do neuhrazené ztráty z minulých let, která dosahuje 164,2 milionu korun.
Stav památkově chráněné budovy Alžbětiných lázní je jednou z příčin, proč je akciová společnost dlouhodobě ve ztrátě. Důvodem jsou hlavně vysoké náklady na energie v historické budově. Provoz Alžbětiných lázní tak město dotovalo v posledních letech 25 miliony korun ročně. Navíc přidávalo peníze na nutné opravy.
Převod na příspěvkovou organizaci by podle vedení města měl zlepšit přístup k dotacím na rekonstrukci budovy. Navíc existence akciové společnosti, která je dlouhodobě ve ztrátě a potřebuje provozní dotaci města, nedává smysl a mohla by vést až k insolvenci.
Podle primátorky zůstane zatím vedení organizace i po přechodu na příspěvkovou formu stejné. Teprve po dokončení transformace bude vedení města rozhodovat o tom, jestli se změna projeví i v personálním obsazení.