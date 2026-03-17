Karlovy Vary dají letos opravit zvedací lávku přes Ohři u volnočasového areálu v meandru řeky. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Práce by měly trvat od května do června, omezení pro pěší a cyklisty bude po dobu rekonstrukce lávky podle magistrátu zkráceno na nezbytnou dobu.
"Lávka už vyžaduje novou hydroizolaci a necháme ji také celou vyčistit. To barevné zábradlí necháme natřít takzvaným antivandalem, speciálním nátěrem, díky kterému bude snazší odstranit případné další znečistění," řekl náměstek. Opravy a výměna povrchu lávky vyjdou přibližně na 740.000 korun. Město požádalo o dotaci Karlovarský kraj z programu na obnovu cyklistické infrastruktury, která by mohla být Karlovým Varům přidělena až do výše 75 procent nákladů, tedy zhruba 550.000 korun.
Městeo chce podle Kováře po zhotoviteli, aby práce zajistil mezi začátkem května a polovinou června s tím, že úplná uzavírka by měla být co nejkratší. Práce budou také záviset na počasí, které musí přát zasychání speciálních nátěrů i novému povrchu lávky. Objízdná trasa pro cyklisty bude vyznačena po páteřní cyklostezce Ohře pod silničními mosty na průtahu Karlovými Vary.
Ocelová lávka je dlouhá 48 metrů a široká pět metrů. Na místo ji osadil speciální jeřáb v srpnu 2015. Je ukotvena na čtyřech hydraulických pilířích, a když hladina vody v řece stoupne, dokáže se zvednout až o jeden a půl metru. Na místo byla dovezena v několika kusech a montovala se přímo na břehu Ohře. Konstrukce lávky stála 30 milionů korun, s financováním Karlovým Varům pomohly evropské dotace. V době instalace byla lávka s mechanismem se zvedacími lisy v nábřežních opěrách v Česku ojedinělá. Zároveň šlo tehdy zřejmě o největší a nejtěžší zvedací lávku v zemi.
Lávka propojuje volnočasový areál v meandru Ohře s odpočinkovými zónami, kilometrovým in-line bruslařským okruhem s obchodním centrem Varyáda.