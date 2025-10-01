Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:12aktualizováno  16:12
V Karlových Varech ve středu oficiálně začala stavba nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) a rekonstrukce její původní budovy. S náklady 1,17 miliardy korun s DPH korun půjde o jednu z největších investic Karlovarského kraje za poslední roky.
Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a...

Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské tak, jak ji navrhla kancelář Petr Hájek - Architekti. | foto: ČTK

Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a...
Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a...
Stávající objekt střední školy dozná po rekonstrukci zásadních změn.
Stávající objekt střední školy dozná po rekonstrukci zásadních změn.
15 fotografií

Nový školní areál má podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové sloužit i pro případný start veřejnoprávní vysoké školy.

Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. „Až tady vyroste nová budova a zrekonstruuje se ta, co už je dlouho zavřená, navýší se kapacita zhruba na 650 studentů,“ uvedla hejtmanka.

Kapacita budovy podle ní nakonec může být ještě vyšší v případě jiného dispozičního uspořádání. „V tom návrhu jsou galerie, jsou tam ještě další prostory, které by ještě mohly být popřípadě studijní,“ vysvětlila Mračková Vildumetzová.

V říjnu začne velká modernizace keramické školy, po opravě přijme více studentů

Kromě nových oborů by areál mohl poskytnout zázemí i v prvních letech existence veřejnoprávní vysoké školy, o kterou kraj už roky usiluje. Jak doplnila hejtmanka, vysoké školství musí být nastartováno už v roce 2027, protože v tu dobu se očekává demografický vrchol a bude nejvyšší počet studentů, kteří by na vysokou školu v regionu mohli nastoupit.

Také proto se kraj připravuje i na možnou stavbu další školní budovy vedle SUPŠKS. Pozemky už kraj má a existuje i studie umístění budovy určené pro vysokou školou.

Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské tak, jak ji navrhla kancelář Petr Hájek - Architekti.
Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské tak, jak ji navrhla kancelář Petr Hájek - Architekti.
Model budoucí podoby karlovarské Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské tak, jak ji navrhla kancelář Petr Hájek - Architekti.
Stávající objekt střední školy dozná po rekonstrukci zásadních změn.
15 fotografií

Kromě toho začal kraj jednat o možnosti získat do vlastnictví areál bývalé solivárny ve středu města. V současnosti patří nápojové skupině Mattoni 1873, ale dlouhou dobu je bez využití. Podle Mračkové Vildumetzové by tam mohlo vzniknout zázemí pro vysokou školu nebo i některé střední školy, koleje, internát a podobně.

Rekonstrukce historické budovy a stavby nového objektu SUPŠKS byla zařazena mezi prioritní projekty dotačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj. Díky tomu může kraj získat na dotacích až 85 procent nákladů. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, má skončit v roce 2028. Celkové náklady by mohly dosáhnout 1,57 miliardy korun.

Průzkum ukázal, že stavitelé historickou budovu keramické školy ošidili

Původní historická budova střední školy se v současné době nevyužívá. Důvodem je havarijní stav betonu původní stavby. Škola vyučuje v přilehlých budovách, postavených za socialismu. Tyto objekty by měly ustoupit stavbě nové, moderní, prosklené vícepodlažní budově, která opravenou historickou budovu obklopí.

Ta vznikne podle návrhu architektonické kanceláře Petr Hájek - Architekti. Firma v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠKS bude také po Císařských lázních druhou nejdražší investicí kraje za poslední roky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Jihlavská Campanula vystoupí s dalším koncertem k letošnímu 40. výročí existence

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava bude mít v sobotu koncert v gotické síni jihlavské radnice. Je zařazený do série vystoupení, které si soubor připravil k...

1. října 2025  16:51,  aktualizováno  16:51

O místo ředitele nebo ředitelky Národního divadlo Brno mají zájem čtyři lidé

Brněnský magistrát do dnešního dne eviduje čtyři přihlášky do výběrového řízení na pozici ředitele nebo ředitelky Národního divadla Brno. Pokud ji někdo zaslal...

1. října 2025  16:46,  aktualizováno  16:46

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

Po dlouhých letech sporů by snad konečně mohlo být rozhodnuto o osudu obřích polí na pomezí pražských Letňan a Vysočan, uprostřed kterých je bizarně zasazená konečná stanice metra C. Vláda v úterý,...

1. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

H. Králové vypsal tendr na opravu frekventovaného podchodu na třídě Karla IV.

Město Hradec Králové dnes vypsalo soutěž na tři roky chystanou rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV. Zájemci mají nabídky předložit do 6. listopadu, vyplývá...

1. října 2025  16:23,  aktualizováno  16:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Brodci na Lounsku se na osmý pokus zřejmě uskuteční volby do zastupitelstva

V malé obci Brodec na Lounsku se v prosinci zřejmě uskuteční dodatečné volby do zastupitelstva. Jedno uskupení podalo kandidátku, řekl dnes ČTK vedoucí úseku...

1. října 2025  16:15,  aktualizováno  16:15

Volby 2025 a Andrej Babiš: Nejsem věřící, ale snažím se věřit, že tam nahoře něco je

Po letošních volbách do Poslanecké sněmovny může Andrej Babiš jako šéf hnutí ANO oslavit comeback do Strakovy akademie, kde je sídlo českého premiéra. Pracoval na tom čtyři roky od chvíle, kdy v roce...

1. října 2025  17:59

Akvária, co se o sebe starají. Botanická zahrada v nich ukazuje ohrožené druhy

Botanická zahrada v Teplicích má tři nová akvária, která jsou umístěna v tropickém skleníku. Návštěvníci si v nich mohou prohlédnout ohrožené druhy sladkovodních ryb a rostlin. Každé z akvárií má...

1. října 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

V participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé vybírat z 26 návrhů

V letošním ročníku participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé města vybírat z 26 návrhů. Internetové hlasování začalo dnes a potrvá do 31. října. Radnice...

1. října 2025  16:14,  aktualizováno  16:14

Pokuta pro cyklistku i vybržďovaného kamioňáka. Problematický úsek, zjistilo město

Městský úřad v Kolíně uzavřel správní řízení s řidičem kamionu a cyklistkou, která v létě šoféra na silnici v Jaselské ulici vybržďovala. Oba se dopustili hned několika přestupků, za které dostali...

1. října 2025  17:42

Silničáři v Královéhradeckém kraji testují využití AI při opravách výtluků

Silničáři v Královéhradeckém kraji za využití umělé inteligence (AI) testují opravy výtluků ve vozovkách. Nový postup má zefektivnit opravy komunikací, zejména...

1. října 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Občané Statenic se v referendu vyjádří ke spolupráci s developerem

Občané Statenic u Prahy se v referendu konaném zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny vyjádří ke spolupráci s developerem. Odpovídat budou na otázky týkající...

1. října 2025  15:49,  aktualizováno  15:49

Startuje 27. ročník McDonald's Cupu – největšího žákovského fotbalového turnaje

1. října 2025  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.