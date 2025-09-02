Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:22
Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které okresní soud udělil společnosti, z 9,5 milionu na jeden milion korun, a bývalému jednateli ze 400 000 na 100 000 korun. Zároveň zrušil veškeré zákazy činnosti pro bývalého jednatele a povinnost uveřejnit rozsudek.

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými areály na Klínovci a Neklidu. | foto: Město Jáchymov

Krajský soud v Plzni v úterý přehodnotil původní rozsudek ve věci trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by ke stavbě z roku 2018 bylo zapotřebí stavební povolení, a především, že nejde o sjezdovku, ale o lesní cestu.

Tento závěr je v souladu s dlouhodobou argumentací společnosti Lesy Jáchymov. Inspekční orgány ochrany přírody ale poukazovaly na to, že jde o propojení dvou sjezdovek, areálu Klínovec a Neklid.

„Pro nás je podstatné to, že soud uznal, že jde o lesní cestu a že cesta slouží svému účelu. Využívají ji lesníci pro svoz dřeva, záchranné složky, ale i turisté, cyklisté, v zimě lyžaři. A samozřejmě důležité je, že soud uznal, že nešlo o úmysl poškodit životní prostředí. K nějakým chybám při přípravě stavby cesty zřejmě došlo, ale původní rozsudek byl extrémně přísný,“ řekl starosta Jáchymova František Holý (Místní).

Kácelo se kvůli sjezdovce, řekl soud. Za mýcení u Klínovce dal pokutu 9 milionů

Jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák uvedl, že podstatná byla právě změna právní kvalifikace. „Ačkoli byl uložen snížený trest, zásadní je pro nás fakt, že soud opustil konstrukci o nelegální sjezdovce a potvrdil charakter stavby jako lesní cesty,“ řekl Pencák.

Městská společnost bude podle něj muset zřejmě i sníženou pokutu zaplatit, i když se zvažuje ještě dovolání. „Ale ve společnosti byly už dříve alokované prostředky na případnou pokutu, takže i když to nyní zaplatíme, nebude to příjemné, ale původní výše pokuty by byla likvidační,“ řekl.

Právní zástupkyně společnosti podle Pencáka počká na doručení písemného znění rozsudku a teprve poté se rozhodne, jestli se firma a město obrátí na dovolací soud. Podle něj je to ale pravděpodobné.

Nepostradatelná komunikace

Rozhodnutí soudu v Plzni přivítal i Skiareál Klínovec. Podle zástupce areálu Petra Zemana je lesní cesta pro logistické a funkční propojení areálů Klínovec a Neklid zcela nepostradatelná, zajišťuje nezbytnou obslužnost a je nepostradatelným prvkem infrastruktury, který umožňuje vnímat celé středisko jako jeden funkční celek. Její parametry navíc prokazatelně zvyšují bezpečnost návštěvníků a umožňují bezproblémový průjezd techniky Horské služby, což bylo od počátku jedním z požadavků.

„Respektujeme rozhodnutí soudu ve vztahu k procesním pochybením stavebníka. Pro nás je však stěžejní, že samotná existence a strategická funkce této infrastruktury nebyla zpochybněna. Těšíme se na brzké dokončení procesu dodatečného povolení souvisejících terénních úprav ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje, čímž bude celá záležitost administrativně uzavřena,“ doplňuje Zeman.

Soud své rozhodnutí v úterý odůvodnil tím, že ačkoli jde o lesní cestu, pochybení spatřuje v jejím nadstandardním rozsahu a v tom, že některá povolení od orgánů ochrany životního prostředí byla získána až dodatečně. Míru společenské škodlivosti však posoudil jako výrazně nižší než soud první instance.

Společnost Lesy Jáchymov od počátku argumentovala tím, že vybudováním cesty reagovala na potřeby moderního lesního hospodaření, prevenci kůrovcové kalamity a na požadavky horské služby pro zajištění rychlejšího a bezpečnějšího zásahu v oblasti.

Paralelně s trestním řízením pokračuje i správní řízení o dodatečném povolení stavby u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten již dříve konstatoval, že samotná stavba lesní cesty povolení podle stavebního zákona nevyžaduje, předmětem řízení jsou jen související terénní úpravy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na brněnský krajský soud

Stížnost Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, dnes dorazila na brněnský krajský soud. ČTK o tom informovala mluvčí...

2. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:11

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Krajský soud v Plzni dnes změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne...

2. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Praha 1 reaguje na nárůst výskytu žloutenky typu A: veřejný mobiliář projde mimořádnou očistou

Rada městské části Praha 1 přijala důležité opatření v reakci na nárůst případů virové hepatitidy typu A. Nemoc, přezdívaná také jako „žloutenka špinavých rukou“, se vyskytuje zejména mezi osobami...

2. září 2025  19:22

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfortní život ve městě se skrývá pod pojmem 15 minut. Toho ale v Praze dosáhne jen málo obyvatel

Traduje se, že pokud chcete žít co možná nejkomfortněji, měli byste se umět dostat chůzí, případně pomocí jízdního kola či MHD, ke všem nezbytným cílům ve svém městě do patnácti minut. Kromě práce a...

2. září 2025  19:09

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  19:02

Ostravský krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajský soud v Ostravě zamítl respektive odmítl všech pět návrhů na zrušení kandidátních listin Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Jihočeské památky navštívilo o prázdninách o skoro 16.000 lidí víc než loni

Jihočeské památky o letošních prázdnin navštívilo 360.297 lidí, meziročně o 15.862 návštěvníků více. Nejvíce turistů přišlo na zámek Hluboká nad Vltavou,...

2. září 2025  17:19,  aktualizováno  17:19

Spolek pro záchranu historických autobusů zachránil poslední vyrobenou Karosu B 961E.1970, ale ta bohužel kvůli vandalismu bude dlouhodobě odstavena, snad ne definitivně vyřazena z provozu.

vydáno 2. září 2025  18:43

Další krajské soudy zamítly návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové dnes zamítly jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá...

2. září 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Vinařství má v hlavním městě dávnou tradici. Praha se může pochlubit téměř dvěma desítkami vinohradů

Spolu s Mělníkem byla Praha mezi prvními místy, kde císař Karel IV. kázal vysazovat vinnou révu, kterou dopravil do Čech z Francie. Tolik vinic v hlavním městě je? Kdy císař Karel IV. nakázal osázet...

2. září 2025  18:29

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.