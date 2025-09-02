Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni v úterý přehodnotil původní rozsudek ve věci trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by ke stavbě z roku 2018 bylo zapotřebí stavební povolení, a především, že nejde o sjezdovku, ale o lesní cestu.
Tento závěr je v souladu s dlouhodobou argumentací společnosti Lesy Jáchymov. Inspekční orgány ochrany přírody ale poukazovaly na to, že jde o propojení dvou sjezdovek, areálu Klínovec a Neklid.
„Pro nás je podstatné to, že soud uznal, že jde o lesní cestu a že cesta slouží svému účelu. Využívají ji lesníci pro svoz dřeva, záchranné složky, ale i turisté, cyklisté, v zimě lyžaři. A samozřejmě důležité je, že soud uznal, že nešlo o úmysl poškodit životní prostředí. K nějakým chybám při přípravě stavby cesty zřejmě došlo, ale původní rozsudek byl extrémně přísný,“ řekl starosta Jáchymova František Holý (Místní).
Jednatel Lesů Jáchymov Marek Pencák uvedl, že podstatná byla právě změna právní kvalifikace. „Ačkoli byl uložen snížený trest, zásadní je pro nás fakt, že soud opustil konstrukci o nelegální sjezdovce a potvrdil charakter stavby jako lesní cesty,“ řekl Pencák.
Městská společnost bude podle něj muset zřejmě i sníženou pokutu zaplatit, i když se zvažuje ještě dovolání. „Ale ve společnosti byly už dříve alokované prostředky na případnou pokutu, takže i když to nyní zaplatíme, nebude to příjemné, ale původní výše pokuty by byla likvidační,“ řekl.
Právní zástupkyně společnosti podle Pencáka počká na doručení písemného znění rozsudku a teprve poté se rozhodne, jestli se firma a město obrátí na dovolací soud. Podle něj je to ale pravděpodobné.
Nepostradatelná komunikace
Rozhodnutí soudu v Plzni přivítal i Skiareál Klínovec. Podle zástupce areálu Petra Zemana je lesní cesta pro logistické a funkční propojení areálů Klínovec a Neklid zcela nepostradatelná, zajišťuje nezbytnou obslužnost a je nepostradatelným prvkem infrastruktury, který umožňuje vnímat celé středisko jako jeden funkční celek. Její parametry navíc prokazatelně zvyšují bezpečnost návštěvníků a umožňují bezproblémový průjezd techniky Horské služby, což bylo od počátku jedním z požadavků.
„Respektujeme rozhodnutí soudu ve vztahu k procesním pochybením stavebníka. Pro nás je však stěžejní, že samotná existence a strategická funkce této infrastruktury nebyla zpochybněna. Těšíme se na brzké dokončení procesu dodatečného povolení souvisejících terénních úprav ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje, čímž bude celá záležitost administrativně uzavřena,“ doplňuje Zeman.
Soud své rozhodnutí v úterý odůvodnil tím, že ačkoli jde o lesní cestu, pochybení spatřuje v jejím nadstandardním rozsahu a v tom, že některá povolení od orgánů ochrany životního prostředí byla získána až dodatečně. Míru společenské škodlivosti však posoudil jako výrazně nižší než soud první instance.
Společnost Lesy Jáchymov od počátku argumentovala tím, že vybudováním cesty reagovala na potřeby moderního lesního hospodaření, prevenci kůrovcové kalamity a na požadavky horské služby pro zajištění rychlejšího a bezpečnějšího zásahu v oblasti.
Paralelně s trestním řízením pokračuje i správní řízení o dodatečném povolení stavby u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten již dříve konstatoval, že samotná stavba lesní cesty povolení podle stavebního zákona nevyžaduje, předmětem řízení jsou jen související terénní úpravy.