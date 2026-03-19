Klínovec o víkendu pojede naposledy i na jižních svazích, Bublava sezonu zakončí

V Karlovarském kraji zůstává i se začátkem astronomického jara v provozu posledních několik lyžařských areálů. Sněhové podmínky jsou díky nočním nízkým teplotám stále dobré, zjistila ČTK. Podle provozovatelů je i přes dostatek sněhu a upravené svahy zájem lyžařů spíše nižší.
"V neděli 22. března pojedeme naposledy na jižní straně Klínovce. Sjezdovky Jáchymovská a Lázeňská jsou ale příliš dlouhé a jejich údržba je s výrazně nižší návštěvností areálu prodělečná, proto necháme od příštího týdne v provozu už pouze severní stranu kopce. Ale i tam je upraveno šest sjezdovek, které obsluhuje několik lanovek. Lyžuje se bez front a na svazích leží alespoň 60 centimetrů sněhu," popsal podmínky v nevětším zimním středisku v regionu jeho manažer Martin Koky. Klínovec počítá s každodenním provozem od 9:00 do 16:00 nejméně do Velikonoc, podle Kokyho pojedou lanovky možná i o týden déle.
Tradičně první zahajující a poslední končící skiareál v kraji, Skipot v Potůčkách, bude svá prvenství obhajovat i letos. Podle majitele střediska Marka Plachého jsou upraveny všechny tři sjezdovky, leží na nich až 1,5 metru sněhu a v provozu jsou oba vleky. Zájem lyžařů ale není valný, na večerní lyžování počátkem týdne dorazili pouze dva, a proto bylo zrušeno, uvedl.
Lyžařský areál Bublava na Sokolovsku se naposledy v této sezoně otevře v sobotu od 9:00 do 13:00, provozovatelé plánují maškarní rej a den završí společný sjezd masek, které budou celý den jezdit zadarmo.
Do neděle je v provozu skiareál Novako na Božím Daru, kde jede vlek i dětský koberec, a v provozu zůstává také půjčovna a lyžařská škola.
Podle předpovědi meteorologů by měly v nejvyšších polohách teploty o víkendu klesat v sobotu k minus dvěma a v neděli až k minus čtyřem stupňům Celsia. Přijít mohou i sněhové přeháňky, kdy může na horách stejně jako minulý víkend zůstat ležet i několikacentimetrový poprašek sněhu.