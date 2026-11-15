„Například že stavební řád z roku 1889 platil až do roku 1951, tedy 61 let. Nebo že stavět nemohl každý. Mistr zednický se musel nejprve vyučit v oboru a pak složit zkoušky, za které zaplatil 48 zlatých,“ popisuje jeden z autorů Michael Rund a dodává, že mistrovské zkoušky nebyly jednoduché.
Nejprve bylo třeba podle zadání komise vypracovat návrh budovy se vším, co k tomu patří. Tedy s půdorysy, řezy, podobou fasády a rozpočtem podle podkladů v dokumentaci. Pak následovala písemná část zkoušky s otázkami z matematiky, deskriptivní geometrie, měřičství, stavební mechaniky a nauky o materiálech. Na závěr čekal zájemce ještě pohovor ze stavební praxe, stavebních předpisů a také ze zdravotnictví.
Teprve po složení zkoušky mohl mistr zednický pracovat samostatně, ovšem pod dozorem mistra stavitelského. I ten měl nad sebou dohled, a to architekta, kterému se tehdy říkalo krasostavitel. Zodpovídal se stavebnímu úřadu a pokud jeho práce neodpovídala „krasochuti a požadavkům okrašlovacím“, úřad stavbu nepovolil.
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„V Sokolově působila řada slavných stavitelů. Například Bohumil Belada, jeden z autorů plánů na první podzemní dráhu v Praze, nebo Alois Kubíček, který pracoval na obnově pražské Betlémské kaple a podílel se na přestavbě Karlštejna,“ připomíná Michael Rund.
Autoři zmiňují i významného stavitele, předsedu sokolovského ostrostřeleckého spolku Emila Lifku, který navrhl a postavil sokolovskou synagogu.
Pracoval zde také architekt Kurt Yehuda Unger, žák Adolfa Loose, který v sokolovské vile čp. 272 použil známý Loosův prostorový plán (Raumplan). Za návrhem Hornického domu je známý architekt Rudolf Wels, který je podepsaný i pod plány řady vil, domů a několika škol.
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Vydáním knihy však práce autorů nekončí. Řada informací, na které při přípravě narazili, je stále obestřena záhadou. „Například Augustin Nosek, od roku 1946 předseda zdejší stavební komise, by mohl být totožný s autorem Hurvínka, který v tomto období skutečně bydlel v blízké Svatavě,“ pokračuje Michael Rund.
Podrobnosti neví ani o Michaelu Ulamovi ze Lvova, který v době první světové války projektoval ve městě Chemické závody a jehož bratr byl významný matematik a spolutvůrce jaderné bomby.
„Zajímavá je také historie některých stavebních firem. Například dnešní most lásky postavila firma Ruston & Comp. z Prahy, lidově známá jako Rustonka, kterou založil britský lodní stavitel Joseph Ruston. Pátrání o zajímavostech ze stavební historie města tak pokračuje,“ uzavřel.
Knihu Stavitelé Sokolova je možné zakoupit například na e-shopu Muzea Sokolov.