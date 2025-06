Cheb začne opravovat knihovnu poškozenou požárem, potrvá to zhruba rok

„Jsme před podpisem smlouvy se zhotovitelem na rekonstrukci městské knihovny. Konečně jsme se dočkali, máme vydané stavební povolení a vybraného zhotovitele. Měli bychom okamžitě předat staveniště a předpoklad dokončení prací by měl být rok od předání staveniště,“ upřesnil místostarosta Chebu Pavel Pagáč Pagáč.

Budova knihovny byla podle něj zastaralá a dlouhodobě nevyhovovala z hlediska nových trendů v knihovnictví i z hlediska požární ochrany. „Proto požár, který tam před lety vznikl, napáchal takové škody,“ řekl Pagáč.

Projekt rekonstrukce budovy ze začátku 20. století podle něj obsahuje i nápravy nešetrných stavebních úprav z 60. let, kdy tam stavbaři vybetonovali strop. Ten by se měl zbourat a knihovna by se měla dostat do své původní podoby, popsal stavební úpravy Pagáč.

Chebská knihovna byla postavena jako druhá veřejná knihovna v českých zemích v letech 1909 až 1910. Vznikla díky velkorysému odkazu chebského rodáka Dominika Kreuzingera.

Pseudobarokní patrová budova se secesní výzdobou je krytá plechovou mansardovou střechou. Architektonické řešení fasády objektu je z každé strany budovy řešené jinak.

V rekonstruované budově by se mělo změnit vnitřní uspořádání knihovny, včetně atria, vzniknout by tam měla místa k posezení, setkávání a akcím, které knihovna pravidelně pořádá. Kromě toho město v historické budově vybuduje i vnější výtah, který ji zpřístupní i handicapovaným.

Kromě stavebních úprav bude podle místostarosty město muset dokoupit i vnitřní vybavení asi za deset milionů korun. Cheb chce ale na tuto investici získat dotaci.