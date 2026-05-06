Knižní lázně v Mariánských Lázních se letos zaměří na knižní adaptace

Sedmý ročník festivalu Knižní lázně, který se uskuteční od 18. do 21. června v Mariánských Lázních, se letos zaměří na knižní adaptace a jejich pronikání do audiovizuálního světa. Letošními ambasadorkami se staly česká spisovatelka a dokumentaristka Dora Kaprálová, aktuální absolutní vítězka ceny Magnesia Litera, a slovenská herečka maďarské národnosti Vica Kerekes, známá z řady filmových i seriálových rolí. Festival každoročně propojuje literární svět se čtenáři, autory a tvůrci knih a i letos přiláká do západočeského lázeňského města desítky osobností z české i zahraniční literární scény, informovali dnes pořadatelé v tiskové zprávě
Ústředním tématem letos bude světový boom knižních adaptací, které v posledních dvou letech ovládají streamovací platformy, kina i televizní obrazovky. Festival ve spolupráci s Milanem Krumlem, odborníkem na žánry a televizní formáty, připraví speciální blok věnovaný tomu, jak literatura proniká do audiovizuálního světa. Přijedou spisovatelé, scenáristé i režiséři, kteří přiblíží proces přenosu knižní předlohy na plátno či obrazovku.
Mezi hosty bude například Zuzana Bergrová, vítězka Magnesia Litery za humoristickou knihu Podezřelý ticho, nebo Jana Srncová, spoluautorka oceněné publicistické knihy Roztěkané. Přijede i spisovatel a scenárista Jindřich Mann, syn Ludvíka Aškenazyho, vnuk Heinricha Manna a prasynovec Thomase Manna. Mann na festivalu pokřtí knihu Kafka, na které pracoval se svou dcerou Lucií Mann. Chybět nebude ani letošní laureát Ceny české literární kritiky za rok 2025 v kategorii próza Petr Borkovec se svou oceněnou knihou Nějaká Cécile a jiné. Jeho kniha Diktáty byla letos nominovaná na Magnesii Literu a novou nyní chystá s nakladatelstvím Baobab.
Festival se tradičně snaží propojovat českou a německou literární scénu, čemuž odpovídá i letošní překladatelsko-básnický program pod vedením básníka a překladatele Hanse Tilla. Tento pořad vychází z antologie Die Seele des Nebels/Duše mlhy, v níž šest německých básníků nově přeložilo básně šesti českých autorů. Do Mariánských Lázní zavítá rovněž překladatelka a slavistka Lena Dornová, která do němčiny převádí českou prózu, poezii i literaturu pro děti.
Součástí Knižních lázní jsou už tradičně i Čtenářské pobyty pro veřejnost, jejichž přihlašování bylo právě zahájeno. Vybraní účastníci starší 18 let obdrží zdarma desetidenní pobyt s polopenzí v Mariánských Lázních od 12. do 21. června a stanou se i hosty festivalu. Pobyt organizují partnerské hotely Ensana Health Spa Hotels a Orea Hotels & Resorts. Festival zároveň otevřel přihlášky do pátého ročníku Magnesia Letní školy psaní, kde finalisté absolvují intenzivní kurzy s profesionály z oboru. Uzávěrka přihlášek je 20. května na webu www.kniznilazne.cz.