Koalice v Sokolově se dohodla na Pickovi jako starostovi, ANO míří do opozice

Budoucí trojkoalice v Sokolově se dnes dohodla na tom, že starostou bude Jan Picka (VOK), lídr uskupení Společně pro Sokolov. V Sokolově se na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK (Volba pro kraj) v pondělí. Dohromady má koalice mít 17 hlasů ve 27členném zastupitelstvu. Rada města by měla být nově devítičlenná. Vítězné ANO zamíří do opozice.
"Domluvili jsme se, že koalice Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a Společně pro Sokolov a VOK Volba pro kraj bude navrhovat starostou mě, prvním místostarostou Miroslava Balatku (STAN) a druhým Ladislava Sedláčka (ODS), všichni tři bychom měli vykonávat funkci jako uvolnění a budeme mít pouze tento jeden závazek," řekl dnes večer ČTK Picka. Koaliční dohodu se všemi náležitostmi a rozdělením gescí podle něj podepíšou 17. října. Ustavující zastupitelstvo je v plánu nejspíš začátkem listopadu.
Do sokolovského zastupitelstva se v komunálních volbách minulý týden dostalo pět uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo osm mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se sedmi mandáty. Třetí Hnutí pro město Sokolov bude mít šest zastupitelů. Čtvrté Společně pro Sokolov a VOK má čtyři mandáty, dva zastupitele má pátá SPD.
Rada města měla dosud sedm členů, podle Picky bude nová mít o dva radní více. "Sokolov na plný úvazek, protože získal nejvíc mandátů, tak má největší zastoupení v radě. Bude mít čtyři radní. Hnutí pro město Sokolov bude mít tři radní a Společně pro Sokolov a VOK dva radní," upřesnil Picka.
V Sokolově na radnici dosud vládla koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov s 15 mandáty. Tato koalice končí třetí společné volební období. Vítězné ANO získalo ve volbách před čtyřmi lety 11 mandátů, Společně pro Sokolov čtyři. Třetí skončila SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele měl na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem.