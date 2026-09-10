Kofola zachová výrobu minerálek v Mariánských Lázních, kterou koupila

Stáčírnu minerální vody Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) v Mariánských Lázních na Chebsku chce její nový majitel zachovat. Provoz v konkurzu koupila společnost European Healing Waters (EHW), za kterou stojí koncern Kofola a investiční společnost Invest Gate. O záměru zachovat provoz stáčírny beze změn dnes před jednáním s vedením Mariánských Lázní řekl ČTK výkonný ředitel společnosti Kofola Česko a Slovensko Daniel Buryš.
EHW získalo firmu, která stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou kyselku, Zaječickou hořkou a v Mariánských Lázních Rudolfův pramen či Excelsior a loni skončila v konkurzu, za 440,5 milionu korun. Konečný souhlas s prodejem udělil Krajský soud v Plzni v srpnu.
"Léčivé minerální prameny jsme samozřejmě koupili proto, abychom je nadále rozvíjeli, a to jak v Bílině, tak i v Mariánských Lázních. Přiznáme se, že v Mariánských Lázních je to trošku složitější, protože stáčírna je uprostřed lázeňské zóny, takže budeme muset promyslet, jak se to dá skloubit," řekl Buryš.
Provoz bude podle něj zachován v dosavadním režimu. "Bude tak fungovat dokud nepřijdeme s nápadem, jak to dělat ještě lépe. Nyní také řešíme, jak správně dostat léčivé vody mezi lidi, jak lépe spotřebitelům vysvětlit jejich přidanou hodnotu," dodal Buryš.
Léčivé vody jsou podle něj něco jiného než Kofola. "Vždy se snažíme vytěžit maximum té synergie. Nové míchané nápoje ale nezvažujeme. A i vzhledem k logistické poloze stáčírny je úplný nesmysl, že bychom sem přesouvali nějakou jinou výrobu," řekl.
Starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO) dnes ČTK potvrdil, že město vlastní ochranné známky i majetek související s prameny. Témata společného jednání ale ani jedna ze stran nechtěla blíže komentovat.
Insolvenční správce požádal o konečné svolení s prodejem podniku mimo dražbu letos v polovině července, a to konkrétnímu zájemci za transparentně uvedenou kupní cenu. Nabídky k odkoupení BHMW podali tři vážní zájemci, nabídka EHW byla nejvyšší.
BHMW se insolvenčnímu řízení od počátku bránila. Považovala ho za nepřátelské převzetí, protože věřitelé a zájemci o koupi byli podle zástupců firmy ve střetu zájmů. Soud ale konkurz výrobce minerálek nakonec potvrdil.
Firma nadále funguje pod vedením krizového manažera. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest. Krizový manažer Libor Duba uvedl, že BHMW je po několika letech v zisku. Nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly podle Duby ve stovkách milionů.