Bývalý starosta uvedl, že z této chyby chce vyvodit i politickou odpovědnost. Nový starosta města Marian Rewczuk (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš) ČTK potvrdil, že se svým předchůdcem o problémech dnes mluvil.
„Byl jsem přesvědčen, že 207 milionů korun na účtu, příjmy a platby města do konce tohoto roku, plus plánované příjmy v příštím roce budou dostatečné na krytí rozpočtu pro příští rok i s rezervou. Ani včera na finančním výboru jsem nedostal informaci o tom, kolik je třeba uhradit ještě do konce tohoto roku. Dnes jsem se ale od nového starosty dozvěděl, že do konce roku je třeba uhradit více peněz, než jsem předpokládal, a tudíž může v příštím roce chybět na celkové financování rozpočtu asi 40 milionů korun,“ uvedl dnes odpoledne Kokoř.
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Situace je podle bývalého starosty řešitelná, ale vnímá to tak, že je za ni politicky zodpovědný. „Město jsem nijak nepoškodil, ale pravděpodobně jsem přecenil množství naplánovaných investic,“ připustil Kokoř.
Ekonomická analýza hospodaření města za poslední rok, kterou si předchozí vedení nechalo zpracovat, ale neseznámilo s ní zastupitele, uvádí, že si Aš kvůli propadu běžných příjmů už nemůže dovolit pořizovat nerentabilní majetek. Podle analýzy, kterou zpracoval Luděk Tesař ze CityFinance, se schopnost města financovat údržbu i rozvoj skokově zhoršila. Provozní hospodaření mělo v minulých letech příznivý trend, avšak loni kleslo na 24,6 milionu korun, což analýza označuje za kolaps.
Nový starosta Rewczuk vidí problém v tom, že peníze v rezervě města jsou už přidělené na připravené výdaje. Město už v podstatě žádné rezervy nemá, řekl ČTK. Podle dostupných informací se bývalý a současný starosta chtějí v nejbližších dnech setkat a hospodaření města probrat. Jestli a jak zásadně bude potřeba upravit navržený rozpočet, zatím není jisté.
Město s přibližně 12 700 obyvateli má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu korun a výdaji 789,3 milionu korun. Schodek 329,8 milionu korun pokrývá z úspor minulých let.
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Ještě dnes ráno Kokoř některá navýšení výdajů obhajoval potřebami města a jeho obyvatel. „Posílili jsme městskou policii a zavedli nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou službu, mimo jiné kvůli dlouhodobému nedostatku státních policistů na Ašsku. Navyšovali jsme mzdy zaměstnanců, podporovali lékaře, učitele a další potřebné profese. Aš totiž musí o pracovníky soupeřit s německým pracovním trhem. Aš má české příjmy, ale v mnoha ohledech německé výdaje,“ konstatoval bývalý starosta Aše.
Aš povede v následujících čtyřech letech trojkoalice složená ze zástupců uskupení Neplaš (NEzávislá PLatforma AŠ), Zdraví, sport a vzdělání a MHNHRM (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož místní představitelé vystupují pod názvem Fajn Aš). Budou mít 12 mandátů ve 23členném zastupitelstvu. Vítězné ANO, které dosud radnici vedlo a oproti předchozímu období ve volbách i posílilo, zamíří do opozice.