Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Jitka Dolanská
  10:12aktualizováno  10:12
Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky. Ve středu se na místě sejdou milovníci přírody, aby květenství spočítali. Jde v pořadí o již šesté sčítání vstavačů kukaček za účasti veřejnosti.
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu. | foto: Jiří Brabec, Muzeum Cheb

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...
9 fotografií

„Na jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v celé České republice se bude sčítat od 12 do 17 hodin. Pokud se k nám někdo bude chtít přidat, stačí přijít kdykoli ve stanoveném časovém rozmezí. Můžete se těšit na povídání o Komorní hůrce a na informace o zdejší populaci této zajímavé orchideje,“ zve na Komorní hůrku botanik Muzea Cheb Jiří Brabec.

Doplňuje, že každý návštěvník dostane svou část jámy, v níž kvetoucí orchideje spočítá.

Květy této luční orchideje jsou nejčastěji nachové, růžové, vzácněji bílé, s typickou tmavě žilkovanou ´přilbou´. Zformovány do poměrně řídkého klasu se na rostlině objevují až do konce června.

Komorní hůrku pokryl vzácný vstavač kukačka. Orchideje je třeba spočítat

„Bílých je poskrovnu, ale každý rok zde nějaká bílá kukačka rozkvete. Stává se, že se objeví i rostlina, která nese květy několika barev. Ale na Komorní hůrce se objevují většinou ty tmavé,“ říká Jiří Brabec.

Kvetoucí kukačky na Komorní hůrce začal sčítat kantor chebského gymnázia Karel Martínek spolu se svými studenty v roce 1995. „Od té doby máme pro zdejší lokalitu téměř souvislou řadu údajů. Možná se letos dostaneme na nějaká zajímavá čísla, nebo dokonce k rekordu,“ doufá botanik Brabec.

Připomíná, že orchidej vstavač kukačka v minulosti bývala hojným druhem a proto nepatřila k příliš sledovaným rostlinám. „Máme proto věrohodné informace jen o jedenačtyřiceti historických lokalitách. Z nich se kukačky v posledních deseti letech objevují pouze na osmi,“ uvádí botanik.

K radikálnímu úbytku počtu a velikosti populací začalo docházet v druhé polovině 20. století zejména v důsledku změn ve způsobu obhospodařování krajiny. Situace se ale začíná lepšit. Na Chebsku jsou v současné době tři lokality, které patří mezi dvacet nejbohatších v celé České republice. Všechny lokality odborníci pravidelně sledují.

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu.
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu.
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu.
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu.
9 fotografií

Vedle Komorní hůrky se významná lokalita nachází u Těšova na západních svazích Slavkovského lesa. Pravidelně je sledována už dvacet let a například v roce 2020 zde kvetlo více než 5,5 tisíce kukaček. Bohatá populace orchidejí se nachází rovněž na severním úpatí Dyleňského lesa. V dubnu 2020, kdy byla botaniky objevena, zde na dvou hektarech kvetlo 8,5 tisíce vzácných rostlin.

Kvetoucí kukačky budou Komorní hůrku zdobit ještě několik následujících dnů. Odborníci ale vyzývají k opatrnosti. „Prosím všechny, aby se v jámě pohybovali s rozumem. Některé rostliny jsou velmi malé a neopatrní návštěvníci každoročně mnoho vzrůstajících vstavačů pošlapou,“ doplňuje Jiří Brabec.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Ohavná rétorika, zhodnotil soud. Vyhození Ukrajinců z tramvaje si řidič musí odpracovat

Nemáš právo být v týhle zemi! řval pražský tramvaják a udeřil Ukrajince s...

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí...

12. května 2026  11:02

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie uzavřela okolí, evakuuje lidi

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté upozorňují, že v místě je nutné...

12. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:56

Pocit, že nestíháte? Odborníci mluví o „time scarcity“. Řešením není dělat víc, ale jinak

Mnoho lidí si vytváří dlouhé seznamy úkolů, které ve výsledku generují jen...

Den má pro každého stejných 24 hodin. Přesto roste počet lidí, kteří mají pocit, že nestíhají. Psychologové pro tento stav používají pojem time scarcity – subjektivní nedostatek času. Nejde přitom o...

12. května 2026  10:55

Dvě miliardy chce investovat kraj do dostupných bytů, začít může v Opočně

Družstevníky vyšla stavba domů v Dobrušce levněji než u jiných developerských...

Stovky dostupných bytů s regulovaným nájmem chce v příštích letech vybudovat Královéhradecký kraj. Do jejich výstavby plánuje vložit až dvě miliardy korun. Vzniknout mají napříč regionem, někde i ve...

12. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stovky mincí v březové kůře. Muzeum Kroměřížska ukazuje Šelešovický poklad

Muzeum Kroměřížska vystavuje tzv. Šelešovický poklad nalezený v obci...

Jsou staré bezmála tisíc let. Kdysi na přelomu 10. a 11. století je někdo uložil do keramické nádoby a zakopal nedaleko známé obchodní cesty. Stovky stříbrných mincí a slitin, které dnes mají...

12. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Chrudim pokračuje v přípravě silnice do průmyslové zóny Západ

ilustrační snímek

Chrudim pokračuje v přípravě dopravního propojení průmyslové zóny Západ s Čáslavskou ulicí. Silnice by umožnila příjezd části aut do oblasti, aniž by musela...

12. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Chrudim pokračuje v přípravě silnice do průmyslové zóny Západ

ilustrační snímek

Chrudim pokračuje v přípravě dopravního propojení průmyslové zóny Západ s Čáslavskou ulicí. Silnice by umožnila příjezd části aut do oblasti, aniž by musela...

12. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Ilustrační snímek

Z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem utekl v úterý ráno vězeň, kterému přitom zbývalo za mřížemi už jen několik měsíců. Na dočasnou svobodu se protáhl okénkem na toaletě. Policisté ho...

12. května 2026  10:42

Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu...

12. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Na bezpečnost v ulicích České Lípy bude nově dohlížet také psovod

Na bezpeÄŤnost v ulicĂ­ch ÄŚeskĂ© LĂ­py bude novÄ› dohlĂ­Ĺľet takĂ© psovod

Na bezpečnost v České Lípě bude nově dohlížet strážník se psem. Město ho dlouho hledalo, nyní stavy městských strážníků rozšířila Rozálie Stejskalová s fenkou...

12. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

12. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:31

Festival Freud Fest v Příboře nabídne přednášky, hudbu i historické rekonstrukce

ilustrační snímek

Odborné přednášky, hudbu, výtvarné umění i historické rekonstrukce nabídne festival Freud Fest 2026, který bude od pátku do neděle v Příboře na Novojičínsku....

12. května 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.