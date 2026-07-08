Protialkoholní záchytná stanice (PAZS) v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba, která PAZS provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Posléze se rozhodnou, v jakém režimu by záchytka měla nadále fungovat.
Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově nyní funguje nepřetržitě. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že nejvyšší počet přijatých lidí připadá na víkendy.
Možnost omezit provoz stanice kraj konzultoval s vedením nemocnic, aby nedošlo k zatížení urgentních příjmů, s policií a městskými strážníky. Dohodl se, že zkusí omezit provoz záchytky v Sokolově.
Zkušební režim by měl zachovat provoz PAZS vždy od pátečních 07:00 do 07:00 v pondělí. Klienti by ale mohli odcházet i později, pokud budou do stanice přivezeni například v neděli pozdě v noci.
Pokud bude systém fungovat, je možné, že ho kraj prodlouží. Zároveň bude hledat i jiné řešení, kam opilé lidi umístit, aby jim nehrozila zdravotní újma, ale zároveň, aby nezatěžovali nemocniční kapacity, které se mají primárně starat o závažné zdravotní problémy. Většina klientů PAZS jsou stále stejní lidé, kteří za pobyt neplatí a často využívají záchytnou stanici jako řešení, kde strávit noc.
Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově poskytuje službu obyvatelům celého Karlovarského kraje. Její každodenní fungování se ale nejvíce dotýká právě Sokolova. Část klientů záchytné stanice ve městě zůstává, i když byli přivezeni z jiných měst nebo obcí.