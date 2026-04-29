Karlovarský kraj bude soutěžit dodavatele vybavení a technologií pro Karlovarské inovační centrum (KIC). Stavba v areálu krajských institucí v Karlových Varech má být dokončena v závěru letošního roku. ČTK to dnes řekl krajský radní Erik Klimeš (ANO). Podle předběžného průzkumu trhu vyjde základní vybavení na zhruba sedm milionů korun. Cílem centra je podpořit podnikavost, propojit inovátory s praxí a mít dlouhodobý ekonomický přínos pro region.
Stavba jednoho ze strategických krajských projektů začala loni v únoru. Projekt za 635 milionů korun je podpořen pětaosmdesátiprocentní dotací z fondu Spravedlivá transformace. Zbytek nákladů hradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu.
"Jelikož předpokládáme, že stavba bude dokončena v termínu, to znamená na podzim tohoto roku, tak vyhlašujeme zakázku na vybavení technologiemi a nábytkem. Největší objem budou audiovizuální technologie," uvedl Klimeš. Kraj chce vybavit společné prostory, například přednáškový sál, kuchyňky či relaxační místnosti.
Kraj podle radního sleduje zájem o budoucí prostory KIC. "Do konce roku musí být zaplněno 60 procent kapacity. Některé prostory už jsou v podstatě zasmluvněny nyní, ale i nadále oslovujeme aktivně takové organizace, firmy a subjekty, které z našeho pohledu přinesou do kraje právě ten vývoj a pokrok, který potřebujeme," doplnil.
Karlovarské inovační centrum vzniká u areálu krajského úřadu v karlovarské čtvrti Dvory. Budou ho tvořit tři propojené budovy včetně technické a dopravní infrastruktury. Kolem budou plochy s nově vysazenou zelení.