Kraj jedná s dalším zájemcem o přestavbu ?keramky ? v K. Varech, dotace zůstane

Autor: ČTK
  15:19aktualizováno  15:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Čerpání více než miliardové dotace na rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech není podle zástupců kraje ohroženo ani po vypovězení smlouvy mezi zhotovitelem PKS stavby a krajem jako zadavatelem zakázky. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení kraje a správci stavby za půldruhé miliardy korun. Na té bylo zatím od loňského října prostavěno přibližně 80 milionů korun. Dotace na stavbu má jít z Operačního programu Spravedlivá transformace

Ředitelka krajského úřadu Květa Hryszová dnes uvedla, že kraj si při zadávacím řízení vyhradil možnost, že při odstoupení od smlouvy z jedné nebo druhé strany může oslovit další zájemce v pořadí podle nabídkových cen. Nejnižší cena byla hlavním kritériem při výběru. Kraj už podle hejtmana Petra Kubise (ANO) začal jednat s dalším účastníkem výběrového řízení, kam se před rokem přihlásilo deset zájemců. Podle něj další zájemce projevil o zakázku zájem i nyní, ale zatím není nic smluvně podloženo. Kraj chce mít situaci vyřešenou během týdnů. Pokračují práce na zakonzervování stavby a jejím předání odstoupivší firmou.

"Zakázka se vlastně nebude zadávat znovu, pouze přejdeme k dalšímu z těch, co podali nabídku. Dotace není v žádném případě v této chvíli ohrožena," řekl ČTK náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO) s tím, že projekt má časovou rezervu. Zatím je lhůta pro dokončení stavby a vyúčtování dotace ve výši 1,17 miliardy korun naplánována na květen 2029. Posunout by se ale ještě podle náměstka mohla do konce roku 2029.

"Došlo k přerušení stavebních prací, na díle se již nepokračuje. Práce, které teď v horizontu 30 dnů od odstoupení budou pokračovat, směřují zejména k zakonzervování rozestavěného díla, zajištění stability objektů a zamezení případných dalších škod, které by mohly vzniknout v období, kdy budou práce na díle přerušeny. A zároveň je nutné dílo zabezpečit z pohledu ohrožení povětrnostními vlivy. U historického objektu jde zejména o zajištění stability," uvedl správce stavby Jan Linhart.

Kubis dnes odmítl prohlášení zhotovitelské firmy z minulého týdne, že kraj nedodal do konce července upravený projekt. "Nebyli jsme spokojeni, jelikož tam byla od začátku spousta pochybení a závad. Upravenou projektovou dokumentaci ale firma dostala dle domluvy," řekl Kubis. Linhart doplnil, že společnosti PKS stavby ale nepřišla dokumentace dostačující. "V průběhu stavby jsme jednali o 36 změnových listech, na většině nastala mezi zadavatelem a zhotovitelem shoda. Problematické ale byly například ocenění prací na vyztužení stěn v suterénu historické budovy školy," doplnil Linhart.

Stavba nového komplexu SUPŠ a rekonstrukce původní budovy začala loni 12. října. Předpokládaná hodnota činila 1,1144 miliardy korun bez DPH. Společnost PKS stavby podala vítěznou nabídku za 969,99 milionu korun. Druhá firma v pořadí nabídla stavbu provést za sumu o 15 milionů vyšší.

První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa včetně výstavby nové budovy měla skončit v roce 2028. Návrh na moderní areál vytvořila architektonická kancelář Petr Hájek - Architekti, která v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠ měla být po Císařských lázních druhou vůbec nejdražší investicí Karlovarského kraje.

Původní historická budova střední školy se kvůli havarijnímu stavu betonových částí budovy už téměř deset let nevyužívá. Škola vyučuje provizorně v přilehlých budovách. Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. Po dostavbě a rekonstrukci měla mít škola kapacitu až 650 studentů.

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