Kraj pokračuje v posuzování omezeného provozu záchytné služby v Sokolově

Autor: ČTK
  12:35aktualizováno  12:35
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajská Protialkoholní záchytná stanice (PAZS) v Sokolově nadále funguje pouze o víkendech. Prozatímní omezený provoz zavedl Karlovarský kraj po skončení Mezinárodního filmového festivalu v polovině července. Provoz omezený pouze na dobu od pátečních 07:00 do pondělních 07:00 měl trvat původně do konce prázdnin. Kraj ho ale prodloužil nejprve do půlky října a nyní do konce listopadu. Informoval o tom hejtman Petr Kubis (ANO). Kraj bude podle něj možnosti fungování záchytné stanice posuzovat déle.

Záchytnou stanici provozuje Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Karlovarského kraje na své výjezdové základně v Sokolově. V kraji je jediným zařízením tohoto typu. Do 13. července fungovala záchytná stanice v nonstop režimu. Vedení města si opakovaně stěžovalo, že část klientů záchytné stanice ve městě zůstává, i když byli přivezeni z jiných měst nebo obcí. Klienty jsou podle Kubise převážně lidé bez domova.

"Provedli jsme analýzu, abychom zjistili dopady, i jsme k tomu měli jednání, Sokolov se raduje, ale například urgentní příjem v Karlovarské krajské nemocnici zaznamenal údajně větší zatížení. Ten sokolovský říká, že problém nemá. Dopadá to i na městské policie," popsal současnou situaci hejtman.

Z analýzy vyplývá, že podle odpovědí městských strážníků se postup u opilých lidí výrazně lišil. "Nejčastěji využívaným náhradním mechanismem byla spolupráce se ZZS," uvádí se v dokumentu. Četnost je podle něj u některých městských policií několikrát týdně, u jiných několikrát měsíčně nebo výjimečně. Přesto je v souhrnu vyšší než přímé předávání opilých lidí do nemocnic. "ZZS uvádí nárůst z 97 na 103 výjezdů měsíčně, tedy o 6,2 procenta, současně však tento rozdíl sama nepovažuje za významný a nepřičítá jej omezení provozu PAZS. Tyto údaje proto nelze interpretovat jako důkaz plošného nárůstu počtu událostí v celém systému," uvádí analýza.

Cena za přenocování na PAZS se za posledních deset let příliš nezměnila, je 3400 korun. Náklady na provoz ale s počtem klientů rostou. V roce 2020 byly 6,74 milionu korun, loni už 9,82 milionu korun. Podle zdravotnických záchranářů je vymahatelnost pohledávek dlouhodobě nízká, pohybuje se mezi 24 až 30 procenty. Chod PAZS není placen z veřejného zdravotního pojištění, a je proto dotován krajem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

28. října 2026  11:55

Brno-Černovice povedou Společně pro Černovice a lidovci, starostou bude Kotík

ilustrační snímek

Koaliční smlouvu pro nadcházející čtyři roky podepsalo v brněnských Černovicích vítězné uskupení Společně pro Černovice a lidovci. Koalice bude mít v...

28. října 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Česká hymna s cimbálem. Mladí hudebníci z Brna jí dali novou podobu

Sedmičlenný brněnský soubor mladých hudebníků BrKo Ensemble vytvořil nové...

Jak zní česká státní hymna v doprovodu cimbálu a smyčců? Neobvyklou podobu skladby Kde domov můj připravili mladí hudebníci z brněnského souboru BrKo Ensemble. Nahrávku doplnili videoklipem natočeným...

28. října 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním,...

28. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Správa KRNAP připomene odkaz Theodora Lokvence výstavou a exkurzí

ilustrační snímek

Připomínkové akce věnované stému výročí narození lesnického výzkumníka, historika a publicisty Theodora Lokvence, který přispěl k poznání krkonošské přírody,...

28. října 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Jediný koncert po dvaceti letech. Na kapelu In Memory míří fanoušci z celé republiky

Hardrocková kapela In Memory se rozpadla v roce 2006. Nyní však pětice vystoupí...

Českobudějovická hardrocková kapela In Memory se 20. listopadu v Besedě vrátí na scénu po dvaceti letech. Vstupenky na jediný koncert rychle mizejí. „Už na první zkoušce jsme zjistili, že nám to...

28. října 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Poslední vlak z Karlových Varů: 80 let od ukončení transportů Němců z pohraničí

Nádraží Karlovy Vary – Dvory v říjnu 1946

29. říjen 1946. V Karlových Varech se chystá k odjezdu velice speciální vlaková souprava. O její důležitosti svědčí fakt, že rozkaz k odjezdu vydal tehdejší ministr vnitra Václav Nosek. Krátce po 11...

28. října 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prostějovské muzeum připomene sochaře Jana Třísku retrospektivní výstavou

ilustrační snímek

Tvorbu prostějovského sochaře Jana Třísky představí retrospektivní výstava, kterou připravuje Muzeum a galerie v Prostějově. Expozice bude otevřena k 50....

28. října 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

Společnosti Sběrné suroviny UH meziročně znatelně klesly tržby i zisk

ilustrační snímek

Společnost Sběrné suroviny UH, která se věnuje zpracování odpadů, měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 323,7 milionu korun. Meziročně byly o 67,3...

28. října 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Asistenty pedagoga budou mít školy ve své režii. Obavy panují ohledně financí

ilustrační snímek

Dítě s autismem, poruchou pozornosti nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami může dnes získat pomoc asistenta pedagoga, když mu ho doporučí pedagogicko-psychologická poradna. Škola pak na...

28. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

CoCo expanduje na rozvíjející se trhy s bubble tea. Otevřela pobočky v Maďarsku a Arménii a chystá se vstoupit na ukrajinský trh.

28. října 2026  10:06

Nejen byty. Družstevníci by si mohli v Hradci postavit i parkovací dům

Parkování u Benešovy třídy v Hradci Králové.

Na přelomovou novinku, která by mohla pomoci s kritickým nedostatkem parkovacích míst, se chystá Hradec Králové. Radnice zadala studii, která prověří stavbu družstevních parkovacích domů. Takový...

28. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.