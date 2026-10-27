Kraj pokračuje v posuzování omezeného provozu záchytné služby v Sokolově

Krajská Protialkoholní záchytná stanice (PAZS) v Sokolově nadále funguje pouze o víkendech. Prozatímní omezený provoz zavedl Karlovarský kraj po skončení Mezinárodního filmového festivalu v polovině července. Provoz omezený pouze na dobu od pátečních 07:00 do pondělních 07:00 měl trvat původně do konce prázdnin. Kraj ho ale prodloužil nejprve do půlky října a nyní do konce listopadu. Informoval o tom hejtman Petr Kubis (ANO). Kraj bude podle něj možnosti fungování záchytné stanice posuzovat déle.
Záchytnou stanici provozuje Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Karlovarského kraje na své výjezdové základně v Sokolově. V kraji je jediným zařízením tohoto typu. Do 13. července fungovala záchytná stanice v nonstop režimu. Vedení města si opakovaně stěžovalo, že část klientů záchytné stanice ve městě zůstává, i když byli přivezeni z jiných měst nebo obcí. Klienty jsou podle Kubise převážně lidé bez domova.
"Provedli jsme analýzu, abychom zjistili dopady, i jsme k tomu měli jednání, Sokolov se raduje, ale například urgentní příjem v Karlovarské krajské nemocnici zaznamenal údajně větší zatížení. Ten sokolovský říká, že problém nemá. Dopadá to i na městské policie," popsal současnou situaci hejtman.
Z analýzy vyplývá, že podle odpovědí městských strážníků se postup u opilých lidí výrazně lišil. "Nejčastěji využívaným náhradním mechanismem byla spolupráce se ZZS," uvádí se v dokumentu. Četnost je podle něj u některých městských policií několikrát týdně, u jiných několikrát měsíčně nebo výjimečně. Přesto je v souhrnu vyšší než přímé předávání opilých lidí do nemocnic. "ZZS uvádí nárůst z 97 na 103 výjezdů měsíčně, tedy o 6,2 procenta, současně však tento rozdíl sama nepovažuje za významný a nepřičítá jej omezení provozu PAZS. Tyto údaje proto nelze interpretovat jako důkaz plošného nárůstu počtu událostí v celém systému," uvádí analýza.
Cena za přenocování na PAZS se za posledních deset let příliš nezměnila, je 3400 korun. Náklady na provoz ale s počtem klientů rostou. V roce 2020 byly 6,74 milionu korun, loni už 9,82 milionu korun. Podle zdravotnických záchranářů je vymahatelnost pohledávek dlouhodobě nízká, pohybuje se mezi 24 až 30 procenty. Chod PAZS není placen z veřejného zdravotního pojištění, a je proto dotován krajem.