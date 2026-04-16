Kraj postaví moderní heliport v Sokolově ještě letos, hledá zhotovitele

Autor: ČTK
  15:31aktualizováno  15:31

| foto: ČTK

Karlovarský kraj vybuduje v Sokolově moderní heliport v areálu Bohemia ještě letos, nyní hledá zhotovitele. ČTK to řekl hejtman Petr Kubis (ANO). Město Sokolov předalo kraji projektovou dokumentaci a také pozemek, kde přistávací plocha vznikne, do bezplatné zápůjčky. Cena stavby je odhadnutá zhruba na devět milionů korun. Heliport bude asi kilometr od sokolovské nemocnice.

"Je to certifikovaný heliport, který splňuje veškeré náležitosti a normy, prošlo to kompletním schvalovacím řízením na příslušných ministerstvech, takže tam vznikne heliport připravený na 24hodinový provoz," popsal Kubis přípravy na výstavbu úrovňového heliportu HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). Součástí prostoru bude i zpevněná plocha a naváděcí osvětlení, které umožní přistávání vrtulníků i v noci nebo za zhoršených podmínek. Provoz tak bude možný nepřetržitě. Kraj k přistávací ploše vybuduje i příjezdovou cestu.

Projektovou dokumentaci k heliportu nechalo zpracovat město předloni, vyšla na 1,73 milionu korun včetně daně. Na jejím financování se podílelo město Sokolov a společnost Penta Hospitals CZ, která provozuje sokolovskou nemocnici, a Sokolovská uhelná, každý ze subjektů zaplatil třetinu. Samotnou stavbu bude financovat Karlovarský kraj. Proto město připravený pozemek dočasně převede. S dokončeným heliportem mu jej kraj posléze vrátí.

Podle mluvčího sokolovské radnice Michala Švarce na dubnové vykácení stromů v místě budoucího heliportu budou na podzim navazovat další zásahy do zeleně v areálu Bohemia. "V širším okolí přistávací plochy budou vykáceny další stromy tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz a aby vzrostlé dřeviny nepředstavovaly překážku pro přistávající vrtulníky. Za odstraněné stromy bude provedena náhradní výsadba," uvedl mluvčí.

Dnes je v areálu místo pro přistávání většinou záchranářských vrtulníků pouze vymezené na trávě. Nový heliport bude zpevněná betonová deska se zabudovaným naváděcím osvětlením, která bude oplocená a hlídaná kamerovým systémem. Při přistávání vrtulníků na ní budou muset stejně jako doposud asistovat hasiči nebo policisté.

Výstavba heliportu navazuje podle Kubise na výstavbu urgentního příjmu v sokolovské nemocnici, kde areál patří kraji, ale nemocnici provozuje Penta Hospitals. Tam práce začaly loni v létě a skončit by měly letos na podzim. "Ideálním řešením by samozřejmě byl heliport přímo v areálu nemocnice. To by ovšem vyšlo na stovky milionů korun," dodal Kubis.

Areál Bohemia v třiadvacetitisícovém Sokolově lidé využívají k procházkám, trénují v něm sportovci, ale také se zde odehrávají koncerty a další kulturní akce. Areál s lesoparkem leží v místě bývalého hnědouhelného dolu.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

