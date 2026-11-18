Karlovarský kraj musí přehodnotit projekt přistávacího místa pro vrtulníky v areálu Karlovarské krajské nemocnice v Chebu. Změnila se totiž legislativa, která upravuje parametry staveb tohoto typu. Novinářům to dnes řekl krajský radní Erik Klimeš (ANO). Kraj nyní zastavil projektování a bude analyzovat situaci. Musí rozhodnout o místě, kde vybuduje plnohodnotný heliport.
"V době příprav této zakázky se do české legislativy propsala evropská legislativa a místo pro přistání jako takové už nebude moci být v brzké budoucnosti provozováno. Proto jsme ustoupili od tohoto záměru, dohodli jsme se s dodavatelem projektové dokumentace, že tak, jak byla zadána, prováděna nebude a připravíme novou zakázku a musíme ji vypsat na plnohodnotný heliport," popsal Klimeš důvody změny podoby místa, kde by měly v Chebu především záchranářské vrtulníky přistávat.
Plnohodnotný heliport má větší nároky na místo, příjezdové cesty a doplňkovou infrastrukturu. Je proto možné, že místo, které měl kraj vytipované pro místo pro přistávání nedaleko pavilonu C přímo v areálu nemocnice, nebude vyhovovat nebo prostorově stačit. Do hry se tak podle Klimeše možná vrátí i varianta vybudovat heliport v areálu Hasičského záchranného sboru.
Kraj chystá stavbu heliportu také v Sokolově. Projektová příprava na certifikovaný heliport vyšla na 1,73 milionu korun a spolufinancovalo ji město se Sokolovskou uhelnou a společností Penta Hospitals, která provozuje sokolovskou nemocnici. Příjezdová cesta, zpevněná plocha a naváděcí osvětlení, které umožní přistávání vrtulníků i v noci nebo za zhoršených podmínek, mají stát kolem deseti milionů korun. Podle Klimeše není zatím cena projektu ani stavby heliportu v Chebu jasná.
V polovině června začala v areálu chebské nemocnice přestavba urgentního příjmu. Modernizace oddělení bude stát zhruba 37,9 milionu korun bez DPH a skončit by měla v červnu 2027. Stavba je podpořena evropskou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 z výzvy 103 na urgentní příjmy. Karlovarský kraj získal 179 milionů, přičemž 100 milionů použije na urgentní příjem v Karlových Varech, který se začal stavět letos v červnu a celý pavilon bude stát 550 milionů korun. Kraj staví i urgentní příjem v Sokolově. Stavba tam začala loni v létě a stát bude zhruba 100 milionů korun, dotace bude asi polovina. Na urgent v Chebu tak zbyde z dotačních peněž okolo 30 milionů korun.