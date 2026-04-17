Kraj vypsal veřejnou zakázku na stavbu urgentního příjmu v Chebu

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci Karlovarské krajské nemocnice v Chebu (KKN). Hledá zhotovitele pro stavbu urgentního příjmu a vypsal i výběrové řízení na projektanta pro magnetickou rezonanci a heliport. Uvedl to krajský radní Erik Klimeš (ANO).
"Urgentní příjem v chebské nemocnici bude třetím urgentním příjmem, který budeme budovat. V současnosti už se staví urgentní příjem v Sokolově a před pár dny byla schválena smlouva s dodavatelem stavby pro urgentní příjem v Karlových Varech. Nyní jsme tedy zadali do přípravy veřejnou zakázku na realizaci urgentního příjmu v Chebu," řekl Klimeš.
Předpokládaná cena zakázky je 50,5 milionu korun. Kraj by pode radního chtěl do dvou měsíců podepsat s vítězem soutěže smlouvu tak, aby stavba mohla začít ještě letos v létě, dokončena má být roce 2027. Výstavba urgentního příjmu neznamená novou stavbu, jde o dispoziční úpravy, prostor vznikne uvnitř pavilonu.
Projektová dokumentace prostorů pro magnetickou rezonanci se bude zpracovávat podle schválených studií. "Heliport by měl být vybudován v tom prostoru mezi právě opravovaným pavilonem C a areálem hasičů a magnetická rezonance vznikne zhruba 100 metrů daleko," řekl Klimeš. Podle něj je toto řešení navrženo proto, že magnetická rezonance bývá často první vyšetřením, které pacienti transportovaní vrtulníkem absolvují.
Kraj pokračuje s výstavbou a přípravou urgentních příjmu v dalších dvou nemocnicích, na všechna tři nová akutní příjmová oddělení získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 ve výši 179 milionů korun. Celkové náklady na vybudování tří urgentních příjmů v nemocnicích v Karlových Varech, v Sokolově a Chebu budou ale výrazně vyšší. Se žádostmi o navýšení dotace kvůli tomu, že Karlovarský kraj nemá fakultní nemocnici a patří mezi strukturálně postižené, ale kraj neuspěl.
V sokolovské nemocnici, kterou provozuje soukromá společnost Penta Hospitals, zahájil samotnou stavbu loni v létě. Práce by měly stát bezmála 126 milionů korun a hotovo by mělo být za 15 měsíců, tedy letos na podzim. V karlovarské nemocnici se počítá s výstavbou čtyřpodlažního objektu, v jehož spodní části urgentní příjem bude. Celkové náklady jsou odhadované na půl miliardy korun.