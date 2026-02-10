Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Až dosud totiž kraj v rámci takzvané služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) nemocnici pomáhal desítkami milionů korun ročně.
Jak řekl generální ředitel Jiří Štefan, nejlepší řešení, jak oddlužit nemocnici, která si v roce 2021 vzala dvousetmilionový úvěr, je přidat do kapitálu 150 milionů korun. „Dalších 50 milionů na SOHZ bereme jako poslední tranži. Chceme tím jakoby předplatit čtyři roky s vědomím toho, že do budoucna už kraj příspěvek neposkytne,“ uvedl ředitel Štefan.
Společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN) vznikla v minulém období významná kumulovaná ztráta, jejíž hodnota podle účetní závěrky k 31. prosinci 2024 činila 272 milionů korun, přičemž jen za úroky úvěru KKN zaplatila celkem 58,3 milionu korun.
|
Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe
KKN podle Štefana za loňský rok zřejmě skončí s vyrovnaným hospodařením a podobně má naplánované hospodaření pro letošní rok. Žádost o umoření úvěru, což by nemocnici zbavilo povinnosti platit úroky, vychází i z loňského auditu hospodaření nemocnice.
Podle opozičního zastupitele Jana Kuchaře by Karlovarský kraj měl začít jednat i s dalšími nemocnicemi, kterým doplácí provozní náklady v rámci SOHZ. Jde o nemocnice v Ostrově a Sokolově, které spravuje Penta Hospitals, a také o soukromou nemocnici v Mariánských Lázních.
Podle hejtmana Petra Kubise by kraj do budoucna chtěl nemocnice podporovat spíše příspěvky na pořízení přístrojů a vybavení než dotacemi na provoz.
Zároveň ale podle hejtmana spěje k závěru jednání expertní skupiny, která se zabývá strukturou nemocniční péče v Karlovarském kraji. Výsledkem by podle něj mohla v budoucnu být optimalizace některých služeb tak, aby je nemocnice na jedné straně pokryly, ale zároveň se jejich nabídka po kraji logicky rozprostřela.