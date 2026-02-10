Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Jitka Dolanská, ČTK
  10:12aktualizováno  10:12
Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští zastupitelé. Nemocnice by díky této pomoci od příštího roku už neměla žádat kraj o další peníze na provoz.

Karlovarská nemocnice | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Až dosud totiž kraj v rámci takzvané služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) nemocnici pomáhal desítkami milionů korun ročně.

Jak řekl generální ředitel Jiří Štefan, nejlepší řešení, jak oddlužit nemocnici, která si v roce 2021 vzala dvousetmilionový úvěr, je přidat do kapitálu 150 milionů korun. „Dalších 50 milionů na SOHZ bereme jako poslední tranži. Chceme tím jakoby předplatit čtyři roky s vědomím toho, že do budoucna už kraj příspěvek neposkytne,“ uvedl ředitel Štefan.

Společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN) vznikla v minulém období významná kumulovaná ztráta, jejíž hodnota podle účetní závěrky k 31. prosinci 2024 činila 272 milionů korun, přičemž jen za úroky úvěru KKN zaplatila celkem 58,3 milionu korun.

Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

KKN podle Štefana za loňský rok zřejmě skončí s vyrovnaným hospodařením a podobně má naplánované hospodaření pro letošní rok. Žádost o umoření úvěru, což by nemocnici zbavilo povinnosti platit úroky, vychází i z loňského auditu hospodaření nemocnice.

Podle opozičního zastupitele Jana Kuchaře by Karlovarský kraj měl začít jednat i s dalšími nemocnicemi, kterým doplácí provozní náklady v rámci SOHZ. Jde o nemocnice v Ostrově a Sokolově, které spravuje Penta Hospitals, a také o soukromou nemocnici v Mariánských Lázních.

Podle hejtmana Petra Kubise by kraj do budoucna chtěl nemocnice podporovat spíše příspěvky na pořízení přístrojů a vybavení než dotacemi na provoz.

Zároveň ale podle hejtmana spěje k závěru jednání expertní skupiny, která se zabývá strukturou nemocniční péče v Karlovarském kraji. Výsledkem by podle něj mohla v budoucnu být optimalizace některých služeb tak, aby je nemocnice na jedné straně pokryly, ale zároveň se jejich nabídka po kraji logicky rozprostřela.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Policie pátrá po dvaapadesátileté ženě z Borovan, v neděli odešla z domova

Policie pĂˇtrĂˇ po dvaapadesĂˇtiletĂ© ĹľenÄ› z Borovan, v nedÄ›li odeĹˇla z domova

Policie pátrá po dvaapadesátileté Gabriele Staňkové z Borovan na Českobudějovicku. Žena odešla v neděli podvečer z domova bez mobilního telefonu a od té doby o...

10. února 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Olomoucké muzeum rozebere o valentýnském víkendu lásku z pohledu vědy

ilustrační snímek

Pomocí přírodních věd rozeberou tento víkend fenomén lásky zástupci Pevnosti poznání v Olomouci. Podívají se na ni prostřednictvím biologie, chemie, fyziky,...

10. února 2026  9:21,  aktualizováno  9:21

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

10. února 2026

Policie prověřuje neodůvodněné implantace defibrilátorů, nemocnice pochybení odmítá

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to...

10. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora

ilustrační snímek

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora a re-use centra pro odpady v průmyslové zóně Západ. Již přislíbenou evropskou dotaci...

10. února 2026  9:06,  aktualizováno  9:06

Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Valentýn jako z pohádky

Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši...

10. února 2026  10:44

Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku. Výběr sdružení firem...

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  11:05

Výzkum: České děti užívají nástroje umělé inteligence hlavně kvůli škole

ilustrační snímek

České děti a dospívající pracují s nástroji generativní umělé inteligence (AI) nejčastěji kvůli škole. Přibližně 40 procent jich AI využívá třeba jako...

10. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Na Travelconu přiblíží trendy v turismu. Zaměří se i na autobusovou turistiku

Běžně je nádvoří pod zámeckou věží úplně plné.

Devátý ročník celostátní konference cestovního ruchu Travelcon se uskuteční 15. a 16. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích. Jedna z nejvýznamnějších odborných akcí v oblasti turismu letos...

10. února 2026  10:14

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zimní olympiáda před 70 lety byla komplet na přírodním sněhu. Čeká ty budoucí soutěžení jen v halách?

ZOH 1956 v Cortině d’Ampezzo. Hokej pod širým nebem. Nyní atrakce, tehdy...

Vybavíte si záběry z alpských svahů v zimě přede dvěma lety? Bělalo se to jen na sjezdových tratích a někde i na těch běžeckých. Naštěstí se nekonala olympiáda, ale „jen“ různá mistrovství.

10. února 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.