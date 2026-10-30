Krajský soud už rozhodl o některých stížnostech na volby v Karlovarském kraji

Krajský soud v Plzni už rozhodl o některých stížnostech na průběh a výsledky komunálních voleb v Karlovarském kraji. Zamítl stížnost na volby v Toužimi i jednu ze stížností na volby v Ostrově na Karlovarsku. Čtyři stížnosti na volby v Hazlově na Chebsku soud sloučil do jediné věci. V Karlovarském kraji se podání týkají deseti měst a obcí, vyplývá z informací Krajského soudu v Plzni.
Soud zamítl stížnost volební strany Srdcem pro Toužim, která chtěla ověřit výsledky voleb, protože se jen těsně nepřekročila pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva. Soud ale ověření výsledků odmítl. "Volební výsledek těsně pod pětiprocentní hranicí není porušením volebního zákona ani o něm nesvědčí. Takový výsledek je objektivně možný a není nijak neobvyklý," konstatoval soud. Dodal, že každá strana má právo delegovat člena do okrskové volební komise. Pokud tohoto práva nevyužije, nebo netvrdí, že jí toto právo bylo nezákonně odmítnuto, nezbývá jí podle soudu, než výsledek hlasování respektovat.
Plzeňský soud také zamítl jednu ze dvou stížností na volby v Ostrově na Karlovarsku. Navrhovatelka totiž podala stížnost až po zákonné lhůtě. Na krajský soud přišla 23. října, tedy v poslední den, kdy to bylo podle zákona možné, ale až v 17:44, tedy po uplynutí zákonné lhůty, která skončila v 16:00.
Stížnosti přišly z Karlovarského kraje na letošní komunální volby v Chebu, Františkových Lázních, Hazlově, Kraslicích, Mariánských Lázních, Ostrově, Pramenech na Chebsku, Sokolově, Šindelové na Sokolovsku a Toužimi na Karlovarsku. Nejvíce návrhů je z Hazlova, kde soud eviduje čtyři podání. Po dvou návrzích je z Františkových Lázní a Ostrova. V ostatních obcích eviduje soud po jednom návrhu.
Ačkoliv některá města a obce musí s ustavujícím zasedáním nových zastupitelstev čekat na rozhodnutí soudu, například v Karlových Varech nová koalice i tak termín posunula za zákonem stanovený termín 9. listopadu. "Máme jasnou koalici, která má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, 18 z 35 členů. Ustavující zastupitelstvo se dle dikce zákona schází za jediným účelem, a tím je volba jednotlivých členů vedení a rady města. Pokud by nám chyběl jediný hlas, vedení a radu města nebude možné zvolit, a bohužel situace, kdy jsme schopni se sejít všichni, nastane až v pondělí 16. listopadu," řekla ČTK primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Takto svolané zasedání zastupitelstva bude podle ní zcela legální, stejně jako jeho usnesení. Opoziční zastupitel Jindřich Čermák (Piráti) se nad tím ale pozastavuje. "Pokud chce město po občanech, aby dodržovalo pravidla, samo má jít příkladem," konstatoval na facebooku.