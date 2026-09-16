Krajský úřad v Karlových Varech čeká modernizace a zateplení

Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už nesplňují požadavky na energetickou náročnost a pro zaměstnance i návštěvy jsou zejména v horkém počasí nepohodlné. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).
"Rozhodli jsme se, že zpracujeme studii a veškeré materiály ke snížení energetické náročnosti budov A a B krajského úřadu. Ty budovy už mají několik desetiletí za sebou a samozřejmě energie v dnešní době nejsou nejlevnější, takže zkoumáme možnosti. Nejrychlejší samozřejmě je vyměnit okna a zateplit budovy. My bychom chtěli i modernizovat i techniku a technologie, aby klienti a návštěvníci krajského úřadu měli větší pohodlí," uvedl Hurajčík.
Například klimatizace v některých částech úřadu není vůbec, nebo je jen bodová, která ochladí jednu nebo dvě propojené místnosti. Nově by mohla na krajském úřadě být centrální klimatizace například připojená na tepelné čerpadlo, uvedl jednu z variant modernizace tepelné soustavy Hurajčík.
Vedení kraje uvažuje i o přestavbě a modernizaci zastupitelského sálu, který už také nevyhovuje současným podmínkám, a to jak energeticky, tak technickým vybavením. Modernizace by mohla zlepšit komfort i umožnit sál více využít komerčně pro akce cizích subjektů.
Zateplení a modernizace vnitřní ventilace by měla stát desítky milionů korun. Přesnější náklady odhadne až studie. Část peněz by kraj mohl získat z dotace, o kterou požádal.
Areál krajského úřadu vznikl v roce 2000, kdy vznikly v České republice kraje. Byl původně vojenskou posádkou. Některé budovy se pro potřeby úřadu, ale také krajské knihovny a dalších institucí, přestavěly. Od té doby ale byly jen nepatrně upravovány.