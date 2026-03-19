Krajští energetici pomohou malým obcím v Karlovarském kraji řídit spotřebu

Samosprávy v Karlovarském kraji začínají využívat bezplatnou službu energetického poradenství. Nové oddělení při Krajském inovačním centru (KIC KK) vytvoří tým sedmi odborníků, kteří mají za úkol pomoci starostům řídit výdaje za energie, zavést moderní systémy sledování spotřeby a připravit úsporná opatření. KIC KK o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.
Hlavním cílem projektu je nabídnout odborné kapacity i těm nejmenším obcím, které si vlastního energetika nemohou dovolit. "Zajištění energetické bezpečnosti a efektivní hospodaření s energiemi je pro samosprávy zásadní. Obce na to ale často nemají vlastní kapacity, proto jim nově nabízíme odborníky i konkrétní podporu. Pomůžeme jim najít úspory a lépe řídit energie v jejich majetku,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).
Služba je určena pro 118 vytipovaných samospráv prvního a druhého stupně, tedy malé obce a obce s pověřeným úřadem. První jednání se zástupci oslovených samospráv už začala. Energetičtí manažeři budou pro starosty dlouhodobými partnery, kteří je provedou celým procesem od prvotního auditu až po provedení konkrétních úsporných opatření. Poradenství je poskytováno zdarma.
Tým energetických manažerů má kraj rozdělený do pěti částí. Odborníci se zaměřují především na zavedení systému energetického managementu a analýzu technické dokumentace včetně kontroly fakturačních měřidel. Samosprávám navíc poskytují nástroje pro digitální evidenci a vyhodnocování dat, pořádají odborné semináře a zprostředkovávají propojení s dalšími experty v oboru.
Podle ředitele KIC KK Vlastimila Veselého je největším problémem nedostatek informací o reálném stavu obecního majetku. "Mnoho obcí dnes nemá ucelený přehled o spotřebách energií ve svých budovách, ale bez těchto dat je obtížné plánovat úspory nebo připravovat efektivní investice. Spolupráce proto většinou začíná vytvořením přehledu o majetku a energetické spotřebě," vysvětlil Veselý.