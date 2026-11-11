Kraslice povede Jan Kuzebauch, město má dva neuvolněné místostarosty

Starostou Kraslic na Sokolovsku bude Jan Kuzebauch (Společně pro změnu). Rozhodli o tom dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé Kraslic. Město bude mít dva neuvolněné místostarosty, tedy místostarosty, kteří nebudou pracovat na plný úvazek. Prvním místostarostou, zastupujícím starostu v době nepřítomností, bude Zdeněk Bíba (Svobodné občanské sdružení - SOS Kraslice). Druhým neuvolněným starostou bude Martin Rosocha (ANO). V radě budou mít zástupci nové koalice ANO, Společně pro změnu a SOS Kraslice devět hlasů z 15.
V Kraslicích v říjnových komunálních volbách vyhrálo hnutí ANO, které získalo v 15členném zastupitelstvu pět mandátů. Tři hlasy získalo sdružení Patrioti Kraslice, po dvou pak SOS Kraslice, Hlas pro Kraslice, Společně pro změnu a jeden mandát Volba pro Kraslice s podporou VOK.
Budoucí opozice, ale i část přítomných občanů města, podporovaly pokračování současného vedení, které podle zastánců nastartovalo pozitivní změny ve městě. Mimo jiné se probírala i účast zastupitele Petra Morávka (ANO) v radě. Je bývalým policistou, který byl i Nejvyšším soudem potrestán podmínečným trestem, když chtěl v roce 2003 zahladit dopravní nehodu tehdejšího starosty Kraslic. Ale i bývalý starosta Kraslic a dříve i Chebu Otakar Mika (Otevřená radnice), který je zároveň významnou osobností v záchraně památek v regionu, výtky odmítl s tím, že pokud někdo udělal před 20 lety chybu, není možné jej odsuzovat doživotně.
Kraslice, které jsou jedním ze sedmi obcí s rozšířenou pravomocí v Karlovarském kraji, měly v letošním roce schválený rozpočet s výdaji 378,444 milionu korun a s příjmy 255,499 milionu korun.