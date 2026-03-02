Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

„Vybírám takové ty perličky, které by mohly zaujmout,“ usmívá se Rudolf Flaška a podotýká, že případy, o kterých mluví, nesmí být živé, ale pravomocně ukončené.
Zabývat se neobyčejnými kriminálními případy začal před deseti lety, když v kriminalistickém sborníku popsal husarský kousek karlovarských policistů. V šibeničním termínu se jim podařilo objasnit dvě desetiletí starou vraždu mariánskolázeňského směnárníka. A to doslova za minutu dvanáct. Do promlčení skutku chybělo jen devět dnů.
Stejné jako v detektivkách. Vražda musí mít motiv, říká šéf mordparty Flaška
„Protože jsem psal do sborníku, měl jsem následně spolupracovat i na přípravách výstavy Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku. A právě tehdy se myšlenka na přednášky zrodila. Domluvili jsme se, že v rámci výstavy zpracuji několik vražd, ke kterým došlo v našem regionu po roce 1990, a následně o nich promluvím v místní kinokavárně,“ vzpomíná na svou první přednášku z cyklu Vraždy na západě očima kriminalisty Rudolfa Flašky.
Protože se lidem povídání líbila, stejná žádost mu na stole přistála i v době, kdy se chystala v Karlových Varech výstava Detektivové, četníci a sběratelé kostí. V rámci této výstavy připravil hned dvě přednášky. Pak už to šlo, jak se říká, ráz na ráz.
O závažných případech a o tom, jak se karlovarským kriminalistům daří je rozplétat, mluvil například v knihovnách v Horním Slavkově, Lokti nebo v Mariánských Lázních.
„Na každou návštěvu jsem připravil čtyři příběhy. Vybíral jsem je tak, aby se vztahovaly k místu, kde se přednáška koná. V Lokti jsem mluvil o vraždách v Sokolově a Chodově, ale také o vraždě v Kyselce na Karlovarsku, kterou spáchal muž, který právě v Lokti několik let žil,“ vysvětluje s tím, že se snaží ukázat mnohdy nelehkou a mravenčí práci policistů.
Případy, jejichž pozadí lidem odkrývá, pečlivě vybírá. Jeden příběh je vždy archivní. Na něm ukazuje, jak policejní metody práce pokročily. Další tři jsou ze současnosti. K nejzajímavějším patří právě vražda směnárníka, kterého pachatel zabetonoval do jímky ve sklepení svého domu.
Policie vyřešila dvacet let starou vraždu. Mrtvola byla zalitá v betonu
„Ta vražda se stala 9. března 1994, ale mrtvolu se nikde nedařilo najít. Naše oddělení případ začalo vyšetřovat na začátku února 2014. Tlačil nás čas. Věděli jsme, že po dvaceti letech bude čin promlčený. Ale podařilo se nám sehnat informace, vytipovat místa, kde by mrtvola mohla být, přesvědčit státního zástupce a následně i soudce. Směnárníka jsme opravdu našli pod několika vrstvami betonu a kovových desek ve sklepě. Majitel domu byl odsouzen ke dvanácti letům vězení,“ popsal kriminalista.
Další ze zajímavých případů byl v Jáchymově, kde syn ubil svého otce kladivem. „Tady jsme pro změnu použili netradiční kriminalistickou metodu. Ta následně potvrdila, že rány na hlavě opravdu způsobilo nalezené kladivo,“ odtajňuje některé z případů Rudolf Flaška.
