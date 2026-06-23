Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary americký herec Dustin Hoffman, francouzská herečka Juliette Binocheová a americký kameraman Robert Richardson. Novináře o tom dnes informovali pořadatelé festivalu, jehož 60. ročník se uskuteční od 3. do 11. července.
Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha řekl, že o Hoffmana usiloval festival dlouho. Osmaosmdesátiletý herec v minulosti získal Oscara za snímky Rain Man a Kramerová versus Kramer. Kromě toho je podle Muchy držitelem pěti Zlatých glóbů a čtyř cen BAFTA.
"Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967," uvedl umělecký ředitel Karel Och. Hoffmana diváci znají také z filmových hitů Malý velký muž nebo Tootsie. V roce 2012 si vyzkoušel roli režiséra filmem Kvartet.
Pořadatelé karlovarského festivalu uvedli, že Hoffman svou genialitou a precizním herectvím proměnil ideál hollywoodského hrdiny. Vynikl odvahou hrát komplikované hrdiny, často na okraji společnosti. Je snad nejvýznamnějším hercem postupujícím podle Stanislavského metody, v níž má zásadní roli psychologie a vcítění se do postavy. Hoffmanova kariéra trvá přes 60 let.
Binocheová v roce 1988 ztvárnila Terezu ve filmové adaptaci Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí v režii Philipa Kaufmana. Je držitelkou Oscara, Césara a čtyř Evropských filmových cen. Stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996. Při příležitosti návštěvy Binocheové festival uvede filmy Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.
Uznávaný kameraman Richardson na karlovarském festivalu s režisérkou Janou Hojdovou uvede v premiéře dokumentární portrét Robert Richardson: The White Devil.
Richardson v polovině 80. let navázal spolupráci s režisérem Oliverem Stonem, a to na filmech Salvador, Četa nebo snímku Wall Street. Za kamerou stál u hudebního portrétu Doors. Za politický thriller JFK z roku 1991 získal svého prvního Oscara. Ve druhé polovině 90. let začal točit s režisérem Martinem Scorsesem. Za filmy Letec a Hugo a jeho velký objev získal další dva Oscary za nejlepší kameru.
Od roku 2003 je jeho jméno neoddělitelně spjato také s režisérem Quentinem Tarantinem. Podílel se na dvou filmech Kill Bill, na Hanebných panchartech, Nespoutaném Djangovi, Osmi hrozných a v roce 2019 také na snímku Tenkrát v Hollywoodu. Letos se podílel na životopisném dramatu ze sportovního prostředí s Nicolasem Cagem v hlavní roli s názvem Madden.
Dříve organizátoři oznámili, že cenu prezidenta převezmou na zahájení MFF Karlovy Vary americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg.
Od zrodu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos uplyne 80 let. Jubilea jsou dvě, letošní ročník je 60. v pořadí.