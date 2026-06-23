Křišťálové glóby obdrží herci Hoffman a Binocheová a kameraman Richardson

Autor: ČTK
  11:44aktualizováno  13:11
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary americký herec Dustin Hoffman, francouzská herečka Juliette Binocheová a americký kameraman Robert Richardson. Novináře o tom dnes informovali pořadatelé festivalu, jehož 60. ročník se uskuteční od 3. do 11. července.

Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha řekl, že o Hoffmana usiloval festival dlouho. Osmaosmdesátiletý herec v minulosti získal Oscara za snímky Rain Man a Kramerová versus Kramer. Kromě toho je podle Muchy držitelem pěti Zlatých glóbů a čtyř cen BAFTA.

"Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967," uvedl umělecký ředitel Karel Och. Hoffmana diváci znají také z filmových hitů Malý velký muž nebo Tootsie. V roce 2012 si vyzkoušel roli režiséra filmem Kvartet.

Pořadatelé karlovarského festivalu uvedli, že Hoffman svou genialitou a precizním herectvím proměnil ideál hollywoodského hrdiny. Vynikl odvahou hrát komplikované hrdiny, často na okraji společnosti. Je snad nejvýznamnějším hercem postupujícím podle Stanislavského metody, v níž má zásadní roli psychologie a vcítění se do postavy. Hoffmanova kariéra trvá přes 60 let.

Binocheová v roce 1988 ztvárnila Terezu ve filmové adaptaci Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí v režii Philipa Kaufmana. Je držitelkou Oscara, Césara a čtyř Evropských filmových cen. Stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996. Při příležitosti návštěvy Binocheové festival uvede filmy Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.

Uznávaný kameraman Richardson na karlovarském festivalu s režisérkou Janou Hojdovou uvede v premiéře dokumentární portrét Robert Richardson: The White Devil.

Richardson v polovině 80. let navázal spolupráci s režisérem Oliverem Stonem, a to na filmech Salvador, Četa nebo snímku Wall Street. Za kamerou stál u hudebního portrétu Doors. Za politický thriller JFK z roku 1991 získal svého prvního Oscara. Ve druhé polovině 90. let začal točit s režisérem Martinem Scorsesem. Za filmy Letec a Hugo a jeho velký objev získal další dva Oscary za nejlepší kameru.

Od roku 2003 je jeho jméno neoddělitelně spjato také s režisérem Quentinem Tarantinem. Podílel se na dvou filmech Kill Bill, na Hanebných panchartech, Nespoutaném Djangovi, Osmi hrozných a v roce 2019 také na snímku Tenkrát v Hollywoodu. Letos se podílel na životopisném dramatu ze sportovního prostředí s Nicolasem Cagem v hlavní roli s názvem Madden.

Dříve organizátoři oznámili, že cenu prezidenta převezmou na zahájení MFF Karlovy Vary americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg.

Od zrodu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary letos uplyne 80 let. Jubilea jsou dvě, letošní ročník je 60. v pořadí.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Karlovarský kraj chce jako první v Česku nasadit diagnostické autonomní auto

ilustrační snímek

Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Podle náměstka...

24. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Hradecký kraj převede péči o ohrožené děti pod organizaci Barevné domky Hajnice

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj převede zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ze Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov na příspěvkovou organizaci...

24. června 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Krása města v pohybu. V Ruzyni vzniká obří mural, bude třetí nejdelší v Evropě

V pražské Ruzyni se výtvarníci pustili do třetího nejdelšího muralu v Evropě

Praha 6 proměňuje více než 700 metrů dlouhou betonovou stěnu v ulici Vlastina v rozsáhlou venkovní galerii street artu. Na projektu Mural Ruzyně pracuje od poloviny června třicet českých i...

24. června 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Z líhně v Liberci rovnou do hor. Zoo hlásí výjimečný rok v chovu dravců

Sup mrchožravý

Za mimořádně úspěšnou považuje liberecká zoo letošní sezonu dravých ptáků. V umělé líhni odchovávají mláďata supů i orla nejmenšího.

24. června 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident Pavel může na summit NATO v Ankaře. Rozhodlo předběžné opatření

Prezident Petr Pavel po příjezdu na Velkou cenu České republiky v Brně.

Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením nařídil vládě, aby umožnila prezidentovi Petru Pavlovi účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Současně jí zakázal podnikat kroky, které by prezidentovi v...

24. června 2026  16:39,  aktualizováno  16:42

RoboUP se představí na veletrhu Spoga+Gafa 2026 – seznamte se s odborníky na každý typ trávníku

24. června 2026  16:39

Pražané chtějí platit kartou. Podnikatelé bez terminálu tak přicházejí o tržby

V Praze preferují bezhotovostní platby. Sedm z deseti Pražanů kvůli nemožnosti...

Bezhotovostní platby se v Praze staly běžnou součástí každodenního života. Podle aktuálního průzkumu společnosti FiskalPRO preferuje platbu kartou téměř 89 procent Pražanů a více než 70 procent z...

24. června 2026  16:38

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Mladík na domácí party znásilnil čtrnáctiletou dívku, uvěznil ji v koupelně

Mladý muž znásilnil nezletilou dívku, od soudu odešel s pětiletou podmínkou....

Znásilnění čtrnáctileté dívky dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové přiznal dvacetiletý muž. Podle obžaloby čin spáchal loni v létě v opilosti během domácí party v domě na...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

Prohlídka přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole.

Těch, kteří míří na známou rozhlednu Děčínský Sněžník a vědí, že pár set metrů pod nimi v 723 metrů vysoké pískovcové skále jsou i nádherné jeskyně plné zářícího fluoritu, není mnoho. Puklin a...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Zámek Holešov nabídne kostýmované prohlídky i projížďky historickým kočárem

ilustrační snímek

Návštěvníky zámku v Holešově na Kroměřížsku v pondělí 6. července, kdy je státní svátek, provedou průvodci v dobových kostýmech. V nedalekém muzeu kovářství...

24. června 2026,  aktualizováno 

Výrobce létajících robotů a Jihočeská univerzita vyvíjí systém na ochranu srnčat

ilustrační snímek

Zlepšit ochranu srnčích mláďat před senosečí by mohl nový letecký systém, který spolu s vědci z Jihočeské univerzity vyvíjí český výrobce létajících robotů...

24. června 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.