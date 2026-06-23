Křišťálový glóbus ve Varech převezme americký herec Dustin Hoffman

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu americký herec, držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Novinářům to dnes řekli zástupci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Festival se uskuteční od 3. do 11. července.
Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha řekl, že o Hoffmana usiloval festival dlouho. Osmaosmdesátiletý herec v minulosti získal Oscara za snímky Rain Man a Kramerová versus Kramer. Kromě toho je podle Muchy držitelem pěti Zlatých glóbů a čtyř cen BAFTA.
"Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967," uvedl umělecký ředitel Karel Och.