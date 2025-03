Hotel na Klínovci bude dál chátrat, zastupitelé stáhli žádost o dotaci

Projekt za více než 400 milionů korun byl mezi prioritními projekty Karlovarského kraje v programu Spravedlivá transformace. Podle starosty Božího Daru Jana Horníka ale není možné stihnout včas zpracování projektu na rekonstrukci historické části hotelu a samotnou stavbu. Podmínkou čerpání dotace na rekonstrukci bylo její dokončení do prosince 2027.

Jak dnes řekl Horník, pokud bude program Spravedlivá transformace pokračovat v roce 2028, pak se město s projektem o dotaci na rekonstrukci památkové budovy znovu pokusí. Stále podle starosty platí ústní závazek Karlovarského kraje, že projekt zůstane strategickým, i když jej není možné do konce 2027 realizovat.

Jak ale dnes zároveň zaznělo, jestli bude program znovu vyhlášen v dalším plánovacím období Evropské unie, kdy a za jakých podmínek, není zatím jisté.

Když začínalo být zřejmé, že Boží Dar nebude schopný stihnout termíny pro zpracování projektu a samotnou stavbu, nabídl Karlovarský kraj městu, že zařadí projekt regenerace hotelu do dalších výzev programu Spravedlivá transformace, ne tedy mezi prioritní projekty aktuálního dotačního programu.

Náklady na projektové práce by měly být do 50 milionů korun. Zastupitelstvo ale žádost o dotaci na projekt podmínilo tím, že dotace bude alespoň 80 procent.

Na Klínovci mělo podle plánů vzniknout 30 až 40 pokojů ve zrekonstruované budově hotelu a zhruba dvakrát tolik v přístavbě, kterou se zavázal vybudovat partner projektu, kterým je společnost Prague Season. Objekt měl stát na ploše kolem 2 tisíc metrů čtverečních.

Celkové náklady projektu byly odhadnuty na 415 milionů korun, z vlastních zdrojů města nebo jeho partnera mělo jít 83,5 milionu a předpokládaná výše dotace měla být 331,9 milionu korun.

Na nereálnost původních plánů Božího Daru poukázal i sousední Jáchymov, v jehož katastru hotel stojí. Přístavba hotelu by byla v rozporu s územním plánem. Podle odborníků ale není provoz hotelu v současné kapacitě 30 až 40 pokojů ekonomicky rentabilní bez následné přístavby.

Město původně uzavřelo partnerství o rekonstrukci a dostavbě hotelu se Sokolovskou uhelnou. Ta ale později z projektu odstoupila, protože záměr nebyl ekonomicky rentabilní. Následně pak na konci loňského roku uzavřelo město dohodu s pražskou společností Prague Season.

Její zástupce dnes na zastupitelstvu řekl, že dohoda s městem trvá a firma bude reagovat až na konkrétní podmínky, které při přípravě projektu nastanou.

Na dnešním zastupitelstvu ale také upozornil jeden z občanů města Rudolf Chlad, že hotel je v tak špatném stavu, že čekat do roku 2028, jestli bude vypsán program Spravedlivá transformace II., může znamenat i to, že budova mezitím spadne. Proto by se měla zvážit i možnost hotel prodat.