Sněhová děla jedou naplno. Po teplých dnech skiareály využily ochlazení

Autor: ČTK
  11:22aktualizováno  11:22
V Krušných horách v Karlovarském kraji využili provozovatelé lyžařských středisek ochlazení a opět spustili zasněžování. O víkendu pojedou vleky a lanovky například na Klínovci, Plešivci, v Potůčkách, na Božím Daru a na Bublavě. Areály budou v provozu většinou v omezeném režimu a za předsezonní jízdné. Na běžky nikde v kraji vhodné podmínky zatím nejsou.
Zasněžování v lyžařském areálu Klínovec v Krušných horách

Zasněžování v lyžařském areálu Klínovec v Krušných horách | foto: ČTK

„Zasněžujeme od úterý, díky inverzi jsou nižší teploty v těch spodních partiích sjezdovek, hlavně pracujeme na dětském parku v Jáchymově a lázeňské sjezdovce. Dosněžujeme ale také svahy na severní straně kopce,“ řekl manažer skiareálu Klínovec Martin Koky.

Na nejvyšším vrcholu Krušných hor dosud jely dvě lanovky a upraveny jsou sjezdovky Dámská a Pařezovka. O vánočních svátcích by chtěl areál spustit i jáchymovskou lanovku tak, aby lidé mohli zaparkovat v Jáchymově a přemístit se na zasněžené svahy. Leží na nich mezi 50 a 80 centimetry převážně technického sněhu.

Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

Areál prodává permanentky za zvýhodněné ceny, které zůstanou podle Kokyho zachovány, dokud se nerozjedou další části skiareálu.

Teplot pod nulou využili i v druhém největším středisku v regionu. Na Plešivci od úterý dosněžují dětský park i sjezdovku Renata, kde leží několik desítek centimetrů hlavně technického sněhu a připravují ostatní svahy na zprovoznění. Rovněž se zde podle jednatele areálu Petra Voráčka jezdí za zvýhodněné jízdné. Na víkend je v plánu i večerní lyžování. Funguje občerstvení, půjčovna, lyžařská škola i servis.

Večer se jezdí denně i ve středisku SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku, kde jako první zahájili sezonu už 25. listopadu. Podle majitele Marka Plachého bude o víkendu v provozu vlek a část sjezdovky i během dne. Funguje zde lyžařská škola a otevřen je bufet s občerstvením a půjčovna lyžařského vybavení.

Do Krušných hor se vrátili další dva rysi, před vypuštěním absolvovali výcvik

V pátek 19. prosince zahajuje díky technickému sněhu sezonu skicentrum na Bublavě a Sokolovsku. Otevřena bude červená sjezdovka a k dispozici má být i půjčovna lyží a snowboardů a občerstvení, uvedli provozovatelé na facebooku.

Pustit vleky a lanovky se chystají i menší střediska, například Novako a Hranice na Božím Daru nebo areál v Nových Hamrech. Na zahájení sezony se chystají i areály v Perninku a Jáchymově nebo níže položená střediska v Aši a Mariánských Lázních.

Běžeckému lyžování zatím zima v Krušných horách nepřeje, ani v horách není dostatek sněhu, a rolby proto nemohou stopy upravovat. Podmínky jsou vhodné pro pěší turistiku. Podle meteorologů by se o víkendu teploty měly pohybovat nadále okolo nuly, odpoledne několik stupňů nad nulou.

