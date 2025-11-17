Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Autor: koz
  9:32aktualizováno  9:32
Landart setkávání v téměř zaniklé obci Königsmühle, přeshraniční Great Walks, dvojjazyčná aplikace Osudy Krušnohoří i vzdělávání dětí na obou stranách hranice. Pod tím vším je podepsaný krušnohorský spolek DoKrajin. Po 13 letech existence se stal jako jedna z osmi organizací z obou stran hranice také součástí projektu Silní aktéři.
Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí.

Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí. | foto: DoKrajin

Zaniklá obec Königsmühle se stala jakousi výkladní skříní spolku DoKrajin. Ten...
Stačí zatočit klikou a příchozí mohou z nově instalovaného Poesiomatu v zaniklé...
Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor
Stavba nového pódia u hlavní budovy v zaniklé osadě Königsmühle
11 fotografií

V jeho rámci se bude zaměřovat i na pomoc ostatním spolkům a institucím v Krušnohoří. „Těm, se kterými sdílíme region, přeshraniční tematiku a provozní starosti,“ vysvětluje Petr Mikšíček, ředitel spolu DoKrajin.

Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti. „Budeme nadále rozvíjet naše koncepty, které směřují k přátelství mezi Čechy a Němci. Konkrétně v příštím roce se uskuteční další ročník Landart festivalu v Königsmühle, ale také kreativní workshopy pro děti a jednorázové akce, například oblíbený bylinkový workshop,“ nastiňuje Mikšíček plány pro nejbližší budoucnost.

Poesiomat v odlehlém krušnohorském Königsmühle mluví hlasem poslední rodačky

DoKrajin se chce však se zájemci podělit i se svými zkušenostmi z umělé inteligence. „Od roku 2026 budeme nabízet zájemcům školení ve využití AI pro oživení fotografií, převod textů do mluveného slova a vytvoření koncového videa, které je možné použít jako příspěvek na sociální sítě i jako základ plnohodnotných dokumentů,“ říká ředitel spolku.

V souvislosti s projektem Silní aktéři zmínil Mikšíček fakt, že podobných spolků je v Krušnohoří spousta. „Ale navzájem se příliš neznáme a nevíme, čím si můžeme být užiteční. Pokud projekt další spolky zaujme, bude skvělé, když se nám ozvou,“ vyzývá.

Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí.
Zaniklá obec Königsmühle se stala jakousi výkladní skříní spolku DoKrajin. Ten teď hledá nové nadšené lidi.
Stačí zatočit klikou a příchozí mohou z nově instalovaného Poesiomatu v zaniklé osadě Königsmühle vyslechnout pověsti, písně a vzpomínky na historii.
Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor
11 fotografií

Paleta projektů spolku DoKrajin je natolik pestrá, že se poohlíží po lidech, kterým je podobná činnost blízká. „“Hledáme nám blízké lidi, kteří by rozšířili naše řady, a to v celé škále činnosti. I proto organizujeme o víkendu 28.–30. 11. seznamovací workshop v Krušnohorském poutníkovi na Kovářské a v Königsmühle. Součástí víkendu bude i kongres spolku, který se odehraje v sobotu 29. 11. dopoledne,“ zve Petr Mikšíček.

Na víkendové akci představí své plány pro další roky. „Budeme rádi, když se někdo další s nápady a chutí se zapojit, stane naším členem“ dodává ředitel spolku DoKrajin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Galerie moderního umění v Hradci Králové představí práce Mančušky a Ponomarevové

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové nabídne v proměnlivých částech dlouhodobé výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche dva nové výstavní...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem

Budějčanda na křtu své nové knihy v IGY centru

Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...

17. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Projekt na úpravu rakovnické sportovní haly je hotový, stavba za několik let

ilustrační snímek

Rakovník má hotový projekt na rozšíření a modernizaci sportovní haly, stavba za zhruba 300 milionů korun začne ale až za několik let. V současnosti totiž...

17. listopadu 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

16. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  17. 11. 9:53

Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí.

Landart setkávání v téměř zaniklé obci Königsmühle, přeshraniční Great Walks, dvojjazyčná aplikace Osudy Krušnohoří i vzdělávání dětí na obou stranách hranice. Pod tím vším je podepsaný krušnohorský...

17. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Zájem o studium animované tvorby na zlínské univerzitě v posledních letech roste

ZĂˇjem o studium animovanĂ© tvorby na zlĂ­nskĂ© univerzitÄ› v poslednĂ­ch letech roste

Zájem o studium animované tvorby na zlínské Univerzitě Tomáše Bati (UTB) roste. Před zhruba deseti lety se ke studiu hlásilo 30 až 40 uchazečů. Každým rokem...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

V Liberci byla kvůli očekávanému sněžení uzavřena chátrající Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je od dnešní půlnoci preventivně uzavřený chátrající městský zimní stadion Svijanská aréna v areálu Sport parku. Důvodem pro dočasné uzavření je...

17. listopadu 2025  7:59,  aktualizováno  7:59

Jičín chce pokračovat v dotovaných sdílených kolech, vypsalo soutěž

ilustrační snímek

Provoz dotovaných sdílených kol v šestnáctitisícovém Jičíně by měl pokračovat i v dalších letech. Radnice vypsala zakázku na poskytovatele služby pro roky 2026...

17. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  7:30

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem...

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat...

17. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Technické muzeum ve Vysokém Mýtě se poprvé otevře veřejnosti 30. prosince

ilustrační snímek

Do Technického muzea ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku se lidé budou moci poprvé podívat 30. prosince. Pardubický kraj pro muzejní účely přestavuje bývalou...

17. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.