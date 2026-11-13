Krymská ulice v karlovarské části Tuhnice, kterou město opravuje, se otevře pravděpodobně 18. prosince. Zdvojnásobí se v ní počet parkovacích míst na 70 a přibydou stromy, řekl náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO).
"Na 18. prosince požádáme o vydání povolení k předběžnému užívání stavby a v polovině ledna by mělo být dílo dokončeno úplně," řekl náměstek. Soutěž vyhrála firma KV Real Invest s částkou zhruba 16 milionů korun s tím, že původně se počítalo s dvaceti miliony.
Rekonstrukci Krymské ulice letos zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Podle Kováře je nahradí nové a ve větším počtu. "V souvislosti s rekonstrukcí bylo podél této ulice vykáceno 13 stromů, které byly dožilé. Nahradí je nová výsadba 33 stromů," řekl. Široký chodník je podle něj jakýmsi korzem, které doplní zeleň. Parkovací stání budou nově kolmá.
Krymská ulice prochází velkou částí Tuhnic a je důležitá zejména pro obyvatele okolních bytových domů. V její blízkosti sídlí i instituce, jako je finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna a nedaleko je také poliklinika, městská policie a magistrát. Jedním z cílů rekonstrukce bylo podle Kováře zvýšit i počet parkovacích míst, kterých je v Tuhnicích nedostatek. A to i přesto, že od loňského roku je v této čtvrti parkování placené, rezidenti si mohou koupit parkovací karty, ostatní musí k zaplacení využít automatů nebo mobilní aplikace.
Po rekonstrukci Krymské chce město v Tuhnicích ještě upravit prostranství u mateřské školy a u obchodního centra Meteor včetně parčíku mezi Meteorem a Moskevskou ulicí.