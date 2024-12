Plavce střídají dělníci se sbíječkami. Začala rekonstrukce ašského bazénu

Z nádrží bazénu tak postupně zmizí voda, bude rovněž nutné demontovat vybavení a zařízení, která by se mohla v průběhu stavby poškodit.

„Investiční akci za bezmála 160 milionů korun získala Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ. Ta ve výběrovém řízení uspěla jako jediný uchazeč,“ uvedl mluvčí města Aše a tamní kronikář Milan Vrbata s tím, že autorský dozor na stavbě bude provádět společnost Šumavaplan Bořanovice, technický dozor investora pak Atelier stavebního inženýrství Nejdek.

Projekt řeší kompletně celý objekt bazénu, počítá například s úpravami a zateplením skeletu a střechy bazénu, výměnou technologií na úpravu a ohřev vody, novou fotovoltaikou a vzduchotechnikou. Zachována má být oblíbená parní sauna, naopak přibýt by měl malý saunový svět s finskou saunou a biosaunou.

Do nynějších betonových van, které už netěsní, se instalují nerezové, upraví se dispozice vestibulu s recepcí a občerstvením, nebude chybět možnost obsluhy zvenčí. Počítá se s novými šatnami a modernizací vnitřního osvětlení. Poprvé by se mohli lidé do nového bazénu podívat v červnu 2026, kdy by měly práce skončit.

Největší investiční akce Ašských za posledních dvacet let bude plně hrazena z prostředků města. Město na ni využije našetřené peníze, které se mu podařilo získat ze zkrachovalé Sberbank. U bankovního domu s vazbami na Rusko si Aš uložila na spořících účtech 167 milionů korun, po dvou letech nejistoty dostala letos v dubnu zpět 158 milionů.

Betonové vany netěsní

Důvodem pro zásadní obnovu sportoviště byl špatný stav bazénu. Ten už v posledních letech poznávali i sami návštěvníci. A často doslova na vlastní kůži. Kachlíky na stěnách a na dně bazénů totiž čas od času praskaly a ostré hrany poničených obkladů plavce zraňovaly. To ale nebyl největší problém.

Tím bylo prosakování netěsnících betonových van, havarijní stav rozvodů elektřiny, problematické vytápění. Tamní podlahové topení totiž má naprosto raritní podobu. Trubky topení vedou ve sklepení těsně pod stropy. Vedle samotné podlahy bazénu tak komfortně ohřívají i celý sklepní prostor.

Rovněž solární systémy na střeše jsou dožilé. Velkým problémem bazénu byla i skutečnost, že vzduchotechnika, která je důležitá pro cirkulaci vzduchu ve vlhkém prostředí, pracovala pouze nad hlavním prostorem bazénu.

„Musíme si uvědomit, že téměř všechny technologie jsou původní. Konstrukce, interiéry, vybavení... To vše je z doby, kdy bazén zahájil provoz. Úprav se dočkaly pouze některé části šaten, sprch a sociálního zázemí,“ upozornil správce ašského plaveckého bazénu Štěpán Sauer s tím, že zaměstnanci se prakticky neustále potýkali s nedostatky a řešili problémy.

Ašský bazén, který spravuje městská společnost Ašské lesy, patří k nejnavštěvovanějším sportovištím ve městě.