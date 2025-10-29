Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Jitka Dolanská, ČTK
  11:02aktualizováno  11:39
Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval na facebooku. Uvedl, že se zvolením poslancem nepočítal a v obou svých funkcích v komunální politice má rozdělané hodně práce, kterou by rád dokončil.

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) | foto: ČTK

Doplnil, že místo poslance s největší pravděpodobností přijme lékař Jiří Penc, který byl na kandidátce ANO pátý.

„Moc se omlouvám, že moje vyjádření přichází trochu opožděně. Ale jistě víte, že jsem kandidoval na samotném konci kandidátky ANO, a nepočítal jsem, že díky preferenčním hlasům skončím na druhém místě a získám tak mandát poslance,“ uvedl Kubis.

„Dlouze jsem zvažoval, zda mám funkci poslance přijmout. Ale musím říct, že v současné době zastávám dvě pozice. Pracuji jako starosta mého rodného města Sokolov a zároveň jsem náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví. Na obou místech mám připravené projekty, rozdělanou práci a já bych od všeho nerad odcházel. Rozpracované úkoly bych chtěl dotáhnout do konce,“ vysvětlil Kubis.

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Proto se rozhodl vzdát se mandátu poslance. „Chtěl bych se také omluvit všem, které svým rozhodnutím zklamu. Ale chci ujistit a slíbit, že důvěra, kterou jsem získal, pro mne je motivace pro další práci pro město i pro kraj,“ dodal Kubis.

Kubisův náhradník, dvaapadesátiletý lékař Jiří Penc, získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce ANO, přesně 3006, a stal se tak prvním náhradníkem. Podle Kubise se rozhodoval, jestli by časově zvládnul funkci poslance i své ambulance ortopedie.

„Mandát, který mi spadnul do klína, přijímám. Zařídit se musím tak, abych to všechno stíhal. A do čemu bych se chtěl věnovat? Rád bych se vrhnul do odbornosti kterou mám. A protože jsem lékař, bylo by to hlavně zdravotnictví,“ řekl Penc.

Poslanecká sněmovna zasedne poprvé v pondělí 3. listopadu. Po volbách se mandátu vzdal i hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO), primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) nebo Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Z Karlovarského kraje letos získali mandát poslance čtyři kandidáti, tři za ANO a jeden za koalici Spolu. Z ANO se poslanci stali Renata Oulehlová a Josef Váňa, kteří byli na prvních dvou místech kandidátky. Pak ale voliči svými preferenčními hlasy pořadím zamíchali a sedmapadesátiletý Kubis získal druhý nejvyšší počet přednostních hlasů, celkem 3489, čímž získal funkci poslance.

Kubisův náhradník Jiří Penc (52 let), který získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce ANO, se podle Kubise rozhodoval, jestli by časově zvládl funkci poslance i své ambulance ortopedie. Nakonec ale potvrdil, že je schopen funkci zastávat, uvedl Kubis.

Karlovarský kraj přišel o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Kubis působil dosud v komunální politice i krajské politice. Po dvou obdobích, kdy byl radním Sokolova, se v říjnu 2022 stal starostou. V krajských volbách se po listopadu 2016 stal uvolněným náměstkem hejtmanky.

V listopadu 2019 byl zvolen hejtmanem Karlovarského kraje, když se tehdejší hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová rozhodla na svou funkci kvůli těhotenství rezignovat. Na krajské úrovni ve volbách v roce 2020 vedl kandidátku hnutí ANO v Karlovarském kraji a mandát krajského zastupitele obhájil. Po povolebním jednání se však ANO nestalo součástí nové krajské koalice.

Loni opět obhájil mandát krajského zastupitele za ANO a na začátku listopadu 2024 se stal náměstkem hejtmanky pro zdravotnictví.

29. října 2025

