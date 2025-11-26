Mašek v zadní části historické budovy z roku 1874 navrhl přístavbu, která by se stala domovskou scénou pro Studio D. To zatím sídlí v nevyhovujícím prostředí vily naproti divadlu. Už v průběhu veřejného jednání k návrhu zaznívala silná kritika.
Lidem se nelíbilo, jak moderní přístavba působí ve veřejném prostoru. Zejména je ale znepokojil fakt, že se radnice rozhodla zadat zakázku takzvaně napřímo. Právě to chtějí organizátoři petice změnit. Ve středu 26. listopadu v poledne, šestý den po vyhlášení, měl dokument 450 podpisů.
„Podnětem pro výzvu k vypsání soutěže bylo veřejné projednání dne 10. listopadu, které neuspokojilo odbornou ani občanskou veřejnost. Prezentovaný návrh nepřesvědčil svou kvalitou a proces jeho zadání zůstal netransparentní. Nejde jen o samotnou přístavbu, ale o dlouhodobý způsob, jakým město přistupuje k veřejnému prostoru. Žádáme soutěž podle standardů České komory architektů, která jediná může zajistit kvalitní a legitimní řešení,“ uvádějí ve svém prohlášení autoři petice.
Podpořili je architekti, designéři, umělci i další osobnosti napříč republikou. Například držitel Czech Grand Design Ondřej Zita, malíř a pedagog UMPRUM Patrik Hábl, režisér Janek Lesák - původem z Chebu, místopředseda správní rady UMPRUM a předseda Asociace českého průmyslového designu Martin Wichterle, ředitel Moravské galerie Jan Press nebo architekt, scénograf a pracovník Ústavu interiéru Fakulty architektury ČVUT Vladimír Soukenka.
Vedení Chebu už od začátku vysvětlovalo, že kritizovaný způsob zadání zvolilo zejména kvůli rychlosti. Podle místostarosty Pavla Pagáče je dosavadní budova Studia D v havarijním stavu a potřebuje nutně a urychleně rekonstrukci.
Druhý místostarosta Michal Pospíšil, který je krajinným architektem, si myslí, že přístavba, kam by se měl po dokončení přestěhovat divadelní klub s malou scénou, koncepčně splňuje veškeré potřeby a zohledňuje připomínky ze strany divadla.
„Ostatně názorová roztržka byla o vzhledu přístavby, nikoli o vnitřním prostoru. Mě ale ta obálka budovy neuráží, dokážu se s tím návrhem srovnat. Architektonické soutěži se nebráním, ale znamená to zdržení dva až tři roky a navrch i nejistotu, zda se návrh skutečně podaří zrealizovat,“ řekl s tím, že architekt Mašek patří k předním odborníkům, který se podílel na řadě ikonických staveb ve městě.
Podle organizátorů výzvy Komise pro strategický rozvoj a územní plán 12. listopadu nepodpořila pokračování přípravy návrhu Luboše Maška v současné podobě. To ale není úplně přesné. Členové komise se totiž v hlasování nevyslovili pro projekt, ale ani proti. Objektivně tak nepřijali žádné stanovisko.