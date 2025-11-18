Bez veřejné soutěže? Lidé i odborníci kritizují zadání přístavby chebského divadla

Jitka Dolanská
  10:42aktualizováno  10:42
Přístavba budovy divadla v Chebu vzbuzuje vášně. Lidem vadí zejména to, že město nevypsalo na záměr veřejnou soutěž. V průběhu představení projektu veřejnosti se do jednání zapojili také zástupci iniciativy VRCh - Vize rozvoje Chebu, která sleduje rozvoj architektury a urbanismu ve městě.
Fotogalerie2

Vizualizace přístavby divadla v Chebu. | foto: Město Cheb

Na Facebooku upozornili, že v diskuzi, která přes živou a místy napjatou atmosféru zůstala korektní, zaznívala z publika silná kritika. A to nejen návrhu, ale především způsobu jeho zadání. Uvedli, že transparentní soutěž by přinesla kvalitnější návrhy, širší diskuzi a větší legitimitu výsledku.

Zdůraznili, že přístavba musí být nejen funkční, ale i důstojnou součástí veřejného prostoru. Například studentka architektury Mirela Pavelcová připomněla, že i místo za divadlem je hodnotný prostor s potenciálem stát se živou součástí města. Architekt Matěj Střecha konstatoval, že město jako investor nese svůj díl odpovědnosti. „Nestačí, aby přístavba jen fungovala. Musí obstát i jako architektura své doby,“ vysvětlil Střecha.

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Kritika zaznívala i od dalších odborníků, kterým vadilo, že město zakázku zadalo napřímo. Objevily se i pochyby ohledně předloženého návrhu, jehož autorem je architekt Luboš Mašek.

„Největší problém však byla neochota vedení města připustit, že kvalitní architektura vzniká v otevřeném dialogu s odborníky a občany, ne v uzavřených kancelářích. Přesto na závěr starosta Jan Vrba přislíbil, že se vznesenými návrhy bude vedení města ještě zabývat,“ napsali zástupci VRChu.

Otevřeným dopisem vyzvali k uspořádání soutěže i mladí architekti z Chebu. Upozornili na potřebu větší transparentnosti a odborné diskuse. Navrhli uspořádat architektonickou soutěž nebo jinou participativní formu zapojení veřejnosti a odborníků do plánů přístavby. Představitelům města i širší veřejnosti připravili i řadu podkladů na téma architektonických soutěží.

Vizualizace přístavby divadla v Chebu.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Vedení města potvrdilo, že diskuze byla kultivovaná a korektní, za aktuálním návrhem však stojí. Zástupce starosty Michal Pospíšil, který je krajinným architektem, si myslí, že přístavba, kam by se měl po dokončení přestěhovat divadelní klub s malou scénou, koncepčně splňuje veškeré potřeby a zohledňuje připomínky ze strany divadla.

„Ostatně názorová roztržka byla o vzhledu přístavby, nikoli o vnitřním prostoru. Mně ale ta obálka neuráží, dokážu se s tím návrhem srovnat. Jde o přístavbu, a tak podle mě není třeba architektonickou soutěž pořádat. Navíc architekt Mašek patří k renomovaným odborníkům, tady v Chebu se podílel na řadě věcí,“ dodal.

Zástupce starosty Pavel Pagáč vysvětlil, že radnice zvolila co nejrychlejší cestu k realizaci, a proto nevypsala soutěž. „Ta by přinesla další zdržení a nám šlo o rychlost. Do konce roku bychom chtěli mít stavební povolení, a pokud budou peníze, v příštím roce se pustit do stavby, protože nikdo v tuto chvíli nedokáže předjímat, co bude po volbách, jestli se projekt znovu neodsune. Dům, kde aktuálně sídlí divadelní klub, potřebuje velmi nutně rekonstrukci,“ vysvětlil Pagáč.

Představitel muzikálové Tootsie se převléká tolikrát, že to ani nepočítá

Připustil, že by kvůli přístavbě mohla vzniknout komise, která by některého z architektů k jednání přizvala. „Ano, stávající objekt divadelního klubu je v havarijním stavu, ale o řešení se mluví už nějakých pět let. Chápu také, že je třeba na projekt spěchat, protože až bude mít Cheb peníze z průmyslového parku, budou to právě připravené projekty, které přijdou jako první na řadu,“ řekl opoziční zastupitel Martin Černík, který je členem městské komise pro územní plán a strategický rozvoj.

„Nicméně si myslím, že nevyhlásit soutěž na přístavbu budovy, která sice není památkově chráněná, ale je historická, je chyba. Je jasné, že žádný návrh se nebude líbit všem, ale možná by nás výsledky příjemně překvapily. Někde jsem slyšel, a za tím stojím, že nestačí dělat ty správné věci. Musí se dělat také tím správným způsobem,“ dodal Černík.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hudební a filmový festival Variace bude letos ve Varech i na nových místech

ilustrační snímek

Festival Variace 2025 letos nabídne exkluzivní filmové předpremiéry, ale i sérii komorních koncertů na netradičních místech v Karlových Varech. Projekt, který...

18. listopadu 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Pardubice plánují novou třídicí linku, náklady dosáhnou 240 milionů korun

ilustrační snímek

Služby města Pardubic (SmP) chtějí v příštím roce co nejdřív vyhlásit výběrové řízení na novou halu s třídicí linkou na odpad. Vzniknout má v Dražkovicích. Po...

18. listopadu 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

VIDEOSTREAM ZDARMA: Finále soutěže IT SPY 2025

18. listopadu 2025  11:39

Univerzita Karlova podepsala memorandum se Slavia pojišťovnou

18. listopadu 2025  11:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V opraveném měšťanském domě v Resslově ulici v Novém Jičíně vznikne galerie

ilustrační snímek

V městské památkové rezervaci v Novém Jičíně skončila rekonstrukce měšťanského domu v Resslově ulici 1213/1 téměř za pět milionů korun. Stavbaři na něm...

18. listopadu 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

18. listopadu 2025  11:30

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...

18. listopadu 2025  11:12

Na Nymbursku začala likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou, pomáhají i vězni

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Veterináři a hasiči začali v úterý kolem 10:15 s likvidací chovu kachen na farmě společnosti Perena v Nouzově na Nymbursku. Minulý týden tam testy potvrdily čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v...

18. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony Kč, bez zranění

ilustrační snímek

Škodu ve výši zhruba dva miliony korun způsobil požár, který v noci na dnešek zasáhl rodinný dům v Seloutkách na Prostějovsku. Požár zasáhl střechu domu, oheň...

18. listopadu 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Při ranní nehodě ve Velkém Meziříčí zemřel řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při ranní nehodě nákladního a osobního auta ve Velkém Meziříčí na Žďársku zemřel řidič osobního auta. Další dva lidé, kteří s ním v autě jeli, se zranili....

18. listopadu 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na festivalu Beseda v Tasově příští rok vystoupí Liturgy a Horse Lords z USA

ilustrační snímek

Na festivalu Beseda v Tasově na Hodonínsku příští rok vystoupí například Liturgy a Horse Lords ze Spojených států nebo severoirští Makeshift Art Bar....

18. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  9:21

Hlas onkologických pacientů představuje Cestu pacienta s plicní fibrózou

18. listopadu 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.