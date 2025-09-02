Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Výročí ale připomene třeba i výstava o historii festivalu v Muzeu Karlovy Vary.
„Chtěli jsme se obrátit na soubory, které se za těch 30 let tady ukázaly, abychom výročí trochu připomněli. Jinak z těch třicetin nechceme dělat nic velkého nebo pompézního. Myslím si, že koncert a výstava v muzeu budou důstojným připomenutím a určitě si výročí připomeneme i na gala představení. Možná až bude šedesátka nebo stovka, to by chtělo pořádný mejdan,“ uvedl Hanka.
|
Na folklorní festival se vracejí atraktivní soubory, přijede i zaoceánský
Ze zahraničí přijedou letos do Karlových Varů hosté ze Slovenska, z Rakouska, Polska, Rumunska, Německa i z Indie. Dalších 11 souborů je z České republiky, včetně domácího Souboru písní a tanců Dyleň. Folklorní festival zahrnuje 65 vystoupení na 14 scénách a tradiční galavečer, na kterém se představí asi 12 souborů.
|
Vary v krojích. Centrum lázeňského města patřilo folklornímu festivalu
Festival se letos vrací k některým akcím, které z programu zmizely v době covidové pandemie a krátce po ní. Jde například o koncert pro žáky škol ve Velkém sále hotelu Thermal. Ještě před pandemií musel kvůli zájmu festival vystoupení rozdělit do dvou představení. Letos chce na tuto tradici navázat a postupně si opět získat zájem škol.
Řada akcí ale bude tradičních, jako vystoupení v ulicích města, vystoupení na Podzimních porcelánových slavnostech, jarmark tradičních řemesel nebo přehlídka historických vozidel. Oproti minulým rokům festival neuzavře koncert v loketském amfiteátru, ale nedělní folklorní odpoledne v rekonstruovaném Poštovním dvoře v Karlových Varech.
Rozpočet festivalu se letos blíží 1,5 milionu korun. Hlavním partnerem je město Karlovy Vary, přispívá i kraj nebo menší částkou ministerstvo kultury a významní jsou i soukromí sponzoři.