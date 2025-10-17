Festival Oty Hofmana ocenil i snímek Máma. Zlatou buřinku dostal Petr Štěpánek

Hlavní cenu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získal film Cukrkandl, ten uspěl v kategorii pro diváky do 12 let. V kategorii 13 až 18 let si pak stejné ocenění odnesli tvůrci snímku Tichá pošta. Dětská porota vybrala jako nejlepší snímky Cukrkandl a Máma.
Film Cukrkandl režiséra Pavla Jandourka získal ocenění i v dalších kategoriích, získal také cenu dětského diváka.

Herec Theo Schaefer získal čestné uznání za výkon v Cukrkandlu, ale i ve filmu Tichá pošta. Promítání a akce festivalu letos navštívilo na 15 tisíc diváků, hlavně dětských. Dnes 57. ročník festivalu skončil předáváním cen.

Dětská porota na filmu Cukrkandl oceňovala originální výběr lokací, výpravu, hudbu a nápaditou kombinaci hraného a animovaného filmu.

Tereza Ramba pozve do zubařského křesla v rodinném filmu Cukrkandl

„Neustálé překvapivé situace podtrhují tajemnost příběhu a činí ho poutavým až do posledního okamžiku,“ uvedla porota s tím, že ocenila i nenásilné sdělení o škodlivosti cukru. Odborná porota filmu udělila Ostrovského dudka zejména za žánr rodinného příběhu s pohádkovými prvky a inscenační kvalitu díla.

V kategorii od 13 do 18 let zvítězil u dětské poroty film Máma režiséra Jiřího Stracha. Porota vyzdvihla neobvyklé zpracování aktuálního tématu, hudební a zvukovou složku filmu, kontrastní střihy a uvěřitelné herecké výkony.

Odborná porota se přiklonila ve stejné kategorii k filmu Tichá pošta režiséra Jána Sebechlebského. Ocenila zdařilé zpracování závažného dobového tématu z pohledu dítěte a výborné herecké výkony dětských představitelů.

Herec Theo Schaefer si odnesl dvě ocenění – čestné uznání odborné poroty za herecký výkon ve filmech Cukrkandl a Tichá pošta a cenu dětské poroty za nejlepší chlapecký herecký výkon v Tiché poště. Dětská porota vyzdvihla jeho přirozený a živý projev, schopnost vtisknout postavě autenticitu a vyvážit vážné situace jemným humorem.

Jinak to nešlo, musela jsem si to odžít, říká Judit Pecháček o adopci

Cenu za nejlepší dívčí herecký výkon získala Sophia Šporclová za film Máma. „Za hluboké a opravdové ztvárnění postavy, v níž dokázala rozehrát celou škálu emocí – od jemných odstínů citu až po silné dramatické momenty,“ znělo odůvodnění.

Čestné uznání odborné poroty za herecký výkon dostala i Elizaveta Maximová, také za film Máma.

V seriálové tvorbě hlavní cenu festivalu získal seriál Ratolesti za silný společenský a psychologický dopad. Čestné uznání za režii získal seriál Zrození Alchymistky, který zvítězil také v hlasování dětí.

V devíti bojuje za rodinu a svobodu, popsal Jiří Strach hrdinku Mámy

Porota vyzdvihla vizuálně atraktivní zpracování fantasy prostředí s motivačním poselstvím, že i obyčejné dítě může být výjimečné. V kategorii animované tvorby děti ocenily seriál Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda.

Festival nabídl 40 projekcí filmů a seriálů, čtyři divadelní představení, čtyři koncerty a šestnáct seminářů a přednášek. Zlatou buřinku za přínos v oblasti dětského filmu převzal v úvodu festivalu Petr Štěpánek, cenu hejtmanky Karlovarského kraje získal režisér Karel Smyczek.

