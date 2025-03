Jasná pravidla i ceník pronájmu. Karlovy Vary sjednotí podmínky pro filmaře

Podle náměstka primátorky Martina Duška je součástí materiálu i sazebník úhrad, který upravuje platby za zábor veřejných prostranství v nejcennějších částech města.

„Výhoda bude hlavně v tom, že budete vědět už na začátku, do čeho jdete a budou jasná pravidla, podle kterých se budete řídit. To do současné chvíli nebylo, takže tohle jsou jasná pravidla právě pro zájemce, kteří budou využívat exteriéry v centru města,“ uvedl Dušek.

Základní sazba za pronájem místa bude deset korun za čtvereční metr za každý započatý den. Tu mohou využít tvůrci filmových a televizních děl pro vzdělávací, školní a studijní účely. Stejnou sazbu zaplatí i štáby nebo pořadatelé menších komerčních akcí, které nezaberou více než 300 metrů čtverečních. Štáby větších akcí pak zaplatí 15 korun za metr.

Zvláštní sazbu má pak využití plata před Mlýnskou kolonádou, které patří mezi nejcennější a také nejvyužívanější lokality v lázeňském městě. Tam bude nájemné stát pro natáčení nebo pořádání akce 250 tisíc korun bez DPH za každý i započatý den a zábor pro přípravné a odklízecí práce je stanoven ve výši 100 korun za čtvereční metr bez DPH za každý i započatý den. Poplatky nebudou muset platit zpravodajské štáby.

Karlovy Vary byly kulisou v mnoha filmech, a to už od doby před druhou světovou válkou. Velkou roly hrály výjimečné lokace lázeňského města například v českých filmech jako Kopytem sem, kopytem tam nebo Vrchní prchni!

V posledních letech se ve městě natáčely i seriály Rapl nebo Já, Mattoni. Karlovy Vary si vybírají i zahraniční štáby, ve městě se točil například film Casino Royal, v němž si agenta Jamese Bonda zahrál Daniel Craig. Natáčel se tu i film Poslední prázdniny v hlavní roli s Queen Latifahovou a mnohé další filmy.

Přijatá pravidla by podle Duška mohla zjednodušit filmařům a pořadatelům akcí plánování a sjednotit pravidla pro využití centra města.