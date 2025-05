Skvělá kulisa. Filmová kancelář představila dosud neobjevené lokace

9:02 , aktualizováno 9:02

Už mnohokrát se Karlovarský kraj filmařům osvědčil jako skvělá scenérie. To, že v je regionu spousta krásných lokací, která by mohla být ozdobou filmů, představil v uplynulém týdnu tvůrcům tým Filmové kanceláře Karlovarského kraje. Cílem prohlídky pro film dosud neobjevených míst bylo přivést projekty producentů a filmových štábů do regionu.