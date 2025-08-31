Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Jitka Dolanská, iDNES.cz
  9:22aktualizováno  9:22
Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské falce, zejména jedinečná dvoupatrová kaple sv. Erharda a Uršuly, tak mají šanci, že se dostanou na televizní obrazovky.
Seriál Anežka vzniká v česko-slovensko-polsko-německé koprodukci. Zaměřuje se na život Anežky Přemyslovny, významné české světice a dcery krále Přemysla Otakara I. Hlavní roli Anežky ztvární herečka Eliška Křenková.

Natáčet se bude přímo v autentických prostorách hradní kaple, jejíž architektonické prvky se podobají místům, kde Anežka žila. Tvůrci kladou důraz na historickou věrnost, a proto volí reálné lokace namísto ateliérů. Kromě Chebu se tak filmový štáb objeví například v Anežském klášteře, na Pražském hradě nebo v bazilice sv. Víta.

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

„Chebský hrad má s filmovou produkcí zkušenosti. V roce 2015 se zde natáčel například snímek Jan Hus, v roce 1999 televizní film Johanka z Arku s Leelee Sobieski a Peterem O’Toolem či francouzský seriál Borgia. Nadcházející natáčení minisérie Anežka tuto tradici dále rozvíjí a zviditelňuje Chebský hrad nejen jako historickou památku, ale i jako atraktivní filmovou lokaci,“ doplnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Představit Karlovarský kraj jako region filmařům zaslíbený je cílem Filmové kanceláře Karlovarského kraje. Ta letos tvůrcům představila několik zatím neobjevených lokalit.

„Karlovarský kraj se již několikrát osvědčil jako skvělé místo pro natáčení. Vznikla zde například kompletní první řada seriálu Rapl, části trilogie Jan Hus, filmy Přání k mání a Ten, kdo tě miloval, nebo rakouský seriál Malá bubenice,“ uvedl Petr Židlický, ředitel agentury Živý kraj a iniciátor vzniku krajské filmové kanceláře.

Akce uspořádaná kanceláří měla podle ředitele destinační agentury za cíl představit Karlovarský kraj jako ideální kulisu pro filmové příběhy. „Očekáváme, že poznané lokace se stanou součástí budoucích projektů, čímž region nejen získá nové ekonomické příležitosti, ale i větší mediální pozornost,“ dodal Židlický.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.